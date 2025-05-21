寧德時代連升2日　 David Webb提醒︰公司H股流通股數目低

內地電池生產商﹑人稱寧王的寧德時代（3750），自周二（20日）掛牌以來連續兩日高收，今日更高見343.4元，收市報337.4元，升10.2%，成交額達72.8億元。



「寧王」今日收市價較招股定價263元，高出28.3%或74.4元，以每手100股計算，若投資者新股中籤後仍然持有，帳面賺7,440元。

H股較A股溢價逾13%

同時寧德時代是少數在中港兩地掛牌的股份中，H股較A股有溢價。寧德時代A股（深圳﹕300375）收市報274.08元人民幣，即H股較A股溢價13.3%。

雖然「寧王」股價表現突出，為投資者帶來理想回報，不過資深投資者David Webb在其網站表示，寧德時代H股的近一半、即約7,746萬股還被鎖定，直至11月19日才能出售，因此只有一小部分股票是「實際流通股」。

David Webb表示，寧德時代發行的股票中，前25大股東持有近70%。（盧翊銘攝）

頭25大股東持H股70%

他還表示，寧德時代發行的股票中，前25大股東持有近70%。

寧德時代Ｈ股今日市值457.44億元，換言之不計上述25大股東持股，「街貨」總值大約140億元。值得一提，該股昨日已宣布，悉數行使超額配股權，涉及合共2,033.67萬股H股，佔全球發售項下可供認購的發售股份總數約15%，將額外募集資金淨額約53.05億元。