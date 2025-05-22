彭博︰新世界尋求再融資　10間銀行承諾參與　予逾200億元融資

據《彭博》引述知情人士透露，正積極尋求資金支持的新世界發展（0017），就其875億港元（112億美元）的貸款再融資計劃，已獲約10家銀行的參與承諾，力圖在6月底前達成協議。



知情人士指出，已完成內部審批並同意參與的銀行包括中國銀行、滙豐銀行和渣打銀行三大主要銀行，以及東亞銀行、富邦銀行（香港）、恒生銀行等本地銀行，還有法國工商信貸銀行等金融機構已經完成了內部審批程序，將加入該協議，總計承諾授信額度超過200億元。此外，尚有其他的銀行也在進行內部審批，預計會在未來幾周最終敲定。

邀請50間銀行參與再融資計劃

消息指，新世界邀請超過50間現有的銀行貸款機構參與此次交易。大部分參與機構尚未最終確定承諾金額，但許多銀行家預計這筆交易最終能夠達成。亦有部分銀行正在等待對新世界敞口較大的貸款機構加入，以便獲得內部批准。

滙豐和渣打不予置評。新世界、中國銀行、東亞銀行、富邦銀行、恒生銀行和法國工商信貸銀行未立即回應置評請求。

新世界將面臨6月多筆票息款到期。截去年12月底，公司負債總額為2,109億港元，而6月到期的票息款總額至少達1.166億美元，其中包括四隻永續債的利息。