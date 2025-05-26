聯想CFO︰足以應對現關稅水平　料沙特工廠明年投產　年產能百萬

聯想（0992）放榜上財年業績，多賺37%至13.8億美元，末期息微增至30.5港仙。面對近期的關稅壓力，今年4月新接任首席財務官的鄭孝明表示，如若維持當下的關稅水平，公司其實已完全做好準備。



他續指，公司的生產基地多元化且分散，在關稅衝擊下可以有效控制成本，甚至在極端情形下，有機會爭取到部分友商的市場份額。公司與沙特主權基金旗下Alat合作的中東新生產基地，年初已經動土，預計2026年起投產，預計產能將達百萬台。



若維持當下關稅水平 已足夠應對

公司上財年收入690.8億美元，按年增長21.5%，創下年度營收第二高的紀錄。鄭孝明表示，出於美國關稅等問題，預計未來營收層面應該相若，但利潤的角度應會較好，因為第四季度美國關稅仍令公司業務受到部分影響，但後面都會控制到。

他表示，新財年的第一季度，應該受到關稅的影響較小，仍需視乎最後的談判結果，但如若目前的稅率不變，相信公司已經可以做好應對準備，「如果維持而家嘅level，我哋就完全ready，應該還會再低啲，但﹙降幅是多少﹚就唔知了。」

聯想首席財務官鄭孝明。

全球靈活分散工廠 極端情形有望爭取同業份額

鄭孝明表示，關稅的衝擊對於環球公司來說，打擊是一樣的，故而平等競爭下，加價等應對將考慮競爭對手的定價。他指出，公司當下唯一可控的是成本，聯想在全球30多個地區都設立有工廠，擁有工廠的靈活度和平衡程度去控制成本，不存在臨時建廠的慌忙問題。

其續指，從今次業績看來，公司不單只依靠中國市場搶佔高市佔率，而是在全球各個市場的收入，都按年雙位數增長，收入的地理劃分多元化，「唔會話有一個地區蝕到爆」。

問及關稅最悲觀情形的預測和準備，鄭孝明表示，沒有人能夠真正進行情境分析，來判斷情況是否惡化，但高達三位數的關稅是史無前例的，政府也意識到這一點，因此降低了稅率。他表示，儘管目前需求仍強勁，但是如若關稅高於50%，就無可避免影響到需求。

不過他話鋒一轉，也提及，如若仍似4月初的關稅水平，其實對供應鏈主要在中國內地的蘋果影響更大，「是Apple先頂唔順」。因此有危有機，在關稅極端情況下，聯想反而有機會可以爭取到部分友商的市場份額，會存在部分機會。

鄭孝明表示，高達三位數的關稅是史無前例的，政府也意識到這一點。（資料圖片）

沙特新工廠預計2026年投產 目標產能百萬

此外，聯想於今年1月，完成3年期20億美元可換股債券投資，票面零息，與沙特主權基金(PIF)旗下公司Alat埃耐特合作，建造中東地區總部。談及進度，聯想表示目前已經在當地完成奠基儀式動土，預計於2026年起投產，希望今年末開始試驗生產，在本財年尾開始量產。

聯想表示，新工廠選址沙特綜合物流特區（SILZ），距離利雅德國際機場15分鐘車程，將主要生產PC和伺服器，目標年產能在百萬台，預計將為沙烏地阿拉伯創造1.5萬個直接就業崗位和4.5萬個間接就業崗位。

而除卻發行CB，聯想此前亦同步發行11.5億份認股權證，發行價為每份1.43元，初始行使價為每股12.31元。受此影響公允價值虧損，公司上財年第四季股東應佔溢利，按年挫64%至9千萬美元。鄭孝明解釋稱，該影響在未來3年將持續，不過依照非香港財務報告準則下，經調整的季度股東應佔溢利，應為上漲25%。

聯想預計，公司新財年的資本開支Capex，將再比平時略有提高。（資料圖片）

料新財年Capex略提高 AI PC收入佔比上升

鄭孝明預計，公司新財年的資本開支Capex，將再比平時略有提高，大約會在20億美元水平。談及AI刺激換機需求，他表示目前公司在PC的銷售額中，估計有大概15%，甚至略超過該比例，來自AI刺激的需求，不過AI PC率先在中國推出，6個月以後才向中國以外市場推出，因此要綜合考慮推出時間的影響。

他相信未來數年，該佔比將不斷上升，希望可以保持同步甚至略高於市場的水平。結合公司智能設備業務集團總裁Luca Rossi業績會發言，其預計AI PC收入，在2028年佔聯想收入比重，將達到70%至80%。

此外，公司智能手機業務，期內收入按年增長27%，創下併購摩托羅拉業務以來的營業額新高，在印度市場甚至有高三位數的增長。不過總體毛利率下降1.1百分點至16.1%，主要由於基礎設施方案業務集團較低的利潤率。但鄭孝明亦提及，聯想今年初收購以色列存儲公司Infinidat，其業務毛利率較高，相信可幫助推升毛利率水平。