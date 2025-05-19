聯想(0992)同時受惠Win10停更新　及超級智能體換機需求｜彭偉新

聯想集團主營業務為設計、生產及銷售個人電腦、平板電腦及手機等電子產品，隨著集團加大弓在個人電腦的產品種類，而且推出AI電腦及伺服器等，令到集團成為了全球最大的個人電腦生產商，2024年計算，全球的市佔率己經升上24.2%。另外，集團將會推出超級智能體及推理引擎，旨在提升端側設備的AI推理能力，將大幅降低AI部署成本。



聯想集團以現價計算，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 13.4 倍，整體估值並不算過高，但隨著今年Win10作業系統將被淘汰，將會迎來大量的換機需求，特別是市場預期Win10升級下，將會有超過2.5億台的電腦需要進行更新，以聯想集團現時在市場上的市佔率達到24.2%，預期聯想集團或會有機會取得約6,500萬台電腦的額外需求，因此，市場給予集團的預測市盈率為 9 倍，較追蹤市盈率為低。而市場預期集團未來年的市盈率增長率達到0.54倍，而市賬率則為 2.79 倍。聯想集團過去一年的派息比率為 57.7%，至於過去5年的派息比率平均值達到45.4%，市場預期集團2025年的全年每股盈利為0.91港元，以過去年的平均派息比率45.4%計算，預期將會派 0.413 港元的股息，相等於 4.22 厘的預測股息率，與過去5年平均股息率4.36 厘相若。

聯想集團(00992)於去年12月13日至今年5月16日期間的資金流狀況。（圖１）

聯想集團於2025年5月16日以 9.77 港元收市，全日無變動，集團過去5年的平均Beta值為 0.95，系統性風險低稍為於大市。52周最高位曾見 13.6 港元，而最低位則曾見 6.57港元，以現價 9.77 港元計，聯想集團的股價較 50 天線低 3.37%，另外，現價亦較 200 天線低 3.22%，基本上股價與主要的中、長線移動平均線相近，股價未有明顯偏高並會有機會在逐步向好，以反映集團未來的理想發展情況。聯想集團的機構投資者持股比率為32.75%，自去年12月13日至今年5月16日期間，股價錄得6.89%的升幅，該期間共錄得54.46 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的48.32 億港元，而散戶則佔當中的6.11 億港元(見圖1所示)。大戶對散戶資金流比率為 7.9 比 1，反映出大戶投資者仍然是主要看好並主動買入股份，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上13.27%；而最低曾經跌至-3.71%，至於5月16日當日則為3.91%，雖然上周五大戶坐貨比率較低，但在股價再度有資金流入下，筆者有信心會拉動大戶資金流坐貨比率再度回升。

聯想集團股價曾於今年2月開始再度大幅飊升，股價曾一度升上最高位見13.60港元，但隨著9天RSI亦確認股價形成見頂，因此，股價持續回落並在關稅問題而跌至4月9日的低位開始反彈，更在9天RSI重返30以上，帶動股價反覆回升，成功收復了整個跌浪總跌幅的38.2%反彈目標，在整體走勢仍然向好，以及有利好的支持，股價有望以前跌浪總跌幅的61.8%反彈目標上望10.90港元，投資者只要股價未有跌穿保歷加通道的底部，可以在9.50港元水平買入，上望10.90港元。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。