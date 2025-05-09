聯想發布會炸裂！moto razr 60 系列 + 拯救者遊戲平板亮點全解析

已經很久很久都沒有關注過摩托羅拉的手機了...果子沒記錯的話，上一次寫摩托羅拉的新機，還是在上一次~



而就在5月8日，聯想舉行發布會，發布 moto 新機、拯救者平板等一系列新品。

moto 新摺疊 —— razr 60 系列（科技狐授權使用）

首先一上來，就是 moto 新摺疊 —— razr 60 系列 ！

razr 60 系列共有三款機型：razr 60 Ultra 、razr 60 Pro 、razr 60 。

先來看 razr 60 Ultra ...

moto razr 60 UItra（科技狐授權使用）

作為 moto 的旗艦摺疊，它採用了一塊 4 英寸 1080P 165Hz LTPO 峰值 3000nits 亮度的大外屏...

全球首發覆蓋康寧大猩猩玻璃陶瓷面板，還能濕手觸控！

支持我們常用的 N 多種 App ~

甚至王者榮耀都能開這你們受得了嗎？後置 5000 萬 OIS 主攝 + 5000 萬超廣角微距。

豎向小摺疊有的什麼手勢拍照、微笑抓拍、DV 模式玩法它都有，moto 還額外給到旋轉快速打開相機。

轉到裏面，採用的則是一塊 7 英寸 1.5K 165Hz LTPO 峰值 4500nits 亮度內屏...

首發鈦合金鉸鏈「第六代星軌轉軸」，在摺痕跟平整度上有着顯著提升！

首台搭載 「 滿血版 」 驍龍 8 至尊版旗艦晶片...內置 4700mAh 電池 68W 有線閃充 30W 無線閃充。

還支持無線反充！這個姿勢的話，豈不是充電的時候我能用外屏玩？再給到 IP48 防護、立體聲雙揚、X 軸線性馬達...

你們覺得這次的 moto razr 60 Ultra 怎麼樣？

價格的話：

16+256GB 5999 元（國補 5499 元人民幣，下同）

16+512GB 6699 元

16GB+1TB 7499 元



然後就是標準版的 razr 60 ！

其採用了一塊 6.9 英寸 1080P 120Hz LTPO 內屏跟 3.63 英寸峰值亮度 1700nits 近乎 1080P 90Hz 外屏！

後置 5000 萬 OIS 主攝 + 1300 萬超廣角微距。搭載天璣 7350 晶片，輔以 4500mAh 電池 33W 有線快充 15W 無線快充...

價格的話：

moto razr 60（科技狐授權使用）

8+256GB 3499 元（國補 2999 元）

12+256GB 3699 元（國補 3199 元）

12+512GB 3999 元（國補 3499 元）



這個價格你們覺得怎麼樣？

果子覺得就加個來說還好，配置也算過得去，對於年輕人的第一款小摺疊，其實還行。

Ultra 的話，果子覺得還有下探的空間，你們懂我意思吧？

moto razr 60（科技狐授權使用）

他們還發了一款 razr 60 Pro ，但配置跟參數發布會上基本沒有介紹...

就連官網也沒有，果子找了一圈，看到網友們說是用的驍龍 8s Gen3 ！

考慮到這個價格：

12+256GB 5699 元（國補 5199 元）

12+512GB 5999 元（國補 5499 元）

16GB+1TB 6499 元



跟 razr 60 Ultra 起售價只差 300 的話，那這款果子是百分之百不推薦的，就算有國補也是不推薦的那種...

直接一步到位上 razr 60 Ultra ，再說 8s Gen3 是上代晶片了，現在 8s Gen4 都出來了。

再就是 moto edge 60 系列！

moto edge 60 系列（科技狐授權使用）

這個系列同樣有三款機型：edge 60 Pro 、edge 60 、edge 60s 。

先來看 edge 60 Pro ...

其搭載了一塊 6.7 英寸 1.5K 120Hz 曲屏，覆蓋有康寧大猩猩 GG7i 玻璃！支持 4500nits 局部峰值亮度跟全程 DC 護眼調光。

搭載天璣 8350 晶片（性能接近驍龍 8 Gen2），輔以 6000mAh 電池 90W 有線閃充 15W 無線快充。

他們還把手機拿去 DXO 去測了這你們受得了嗎？

最終第一名的續航成績，果子沒猜錯的話應該是在國外吧？

然後後置 5000 萬 LYT-700C OIS 主攝 + 1000 萬 3X OIS 長焦 + 5000 萬超廣角微距...

你別說，這套影像配置其實還行~

最後 IP69/IP68 防護，moto 引以為傲的 「 軍工品質 」 ，edge 60 Pro 的價格是：

12+256GB 2699 元（國補 2295 元）

12+512GB 2999 元（國補 2550 元）



moto edge 60 系列（科技狐授權使用）

除了設計、配色跟影像之外，果子覺得還是差點意思。

要知道這個價格在國產機型中可是廝殺的非常激烈~

然後 edge 60 的話，屏幕跟影像跟 edge 60 Pro 一樣...

moto edge 60 系列（科技狐授權使用）

但晶片換成了天璣 7400 ，再給到 5500mAh 電池 68W 閃充。

價格的話：

moto edge 60 系列（科技狐授權使用）

12+256GB 1999 元（國補 1700 元）

12+512GB 2299 元（國補 1955 元）



edge 60s 則再砍一刀，屏幕、防護還有主攝上跟 edge 60 一樣...

moto edge 60 系列（科技狐授權使用）

但另外兩顆鏡頭換成了 1300 萬超廣角微距 + 三合一傳感器（防過曝、自動白平衡、防頻閃）！

再給到跟 edge 60 一樣的天璣 7400 晶片、5500mAh 電池 68W 閃充。

這個價格的話：

12+256GB 1699 元（國補 1445 元）

12+512GB 1999 元（國補 1700 元）



moto edge 60 系列（科技狐授權使用）

moto 這操作，果子說實話有點看不懂~還不如直接就 edge 60 Pro 跟 edge 60s 兩檔機型，價格再稍微調整下不好嗎？

最後拯救者 Y700 遊戲平板由於時間有限，果子就簡單過一遍吧！

採用了一塊 8.8 英寸 16:10 3K 165Hz LCD 華星光電屏幕...

支持 360Hz 瞬時觸控跟 600nits 最高亮度。

搭載驍龍 8 至尊版晶片，給到 LPDDR5X Ultra 9600 + UFS4.1 滿血規格。

再內置 7600mAh 電池 68W 閃充（支持旁路充電），最大 2TB TF 卡擴展...

拯救者 Y700 的價格是：

12+256GB 3299 元（國補 2805 元）

16+512GB 3799 元（國補 3299 元）



這......算了還是再等等吧~

延伸閲讀：Apple首款摺疊手機曝光 新技術與材質加持能帶起小巧大屏風潮？（點擊連結看全文）

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