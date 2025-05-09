聯想發布會炸裂！moto razr 60 系列 + 拯救者遊戲平板亮點全解析
已經很久很久都沒有關注過摩托羅拉的手機了...果子沒記錯的話，上一次寫摩托羅拉的新機，還是在上一次~
而就在5月8日，聯想舉行發布會，發布 moto 新機、拯救者平板等一系列新品。
首先一上來，就是 moto 新摺疊 —— razr 60 系列 ！
razr 60 系列共有三款機型：razr 60 Ultra 、razr 60 Pro 、razr 60 。
先來看 razr 60 Ultra ...
作為 moto 的旗艦摺疊，它採用了一塊 4 英寸 1080P 165Hz LTPO 峰值 3000nits 亮度的大外屏...
全球首發覆蓋康寧大猩猩玻璃陶瓷面板，還能濕手觸控！
支持我們常用的 N 多種 App ~
甚至王者榮耀都能開這你們受得了嗎？後置 5000 萬 OIS 主攝 + 5000 萬超廣角微距。
豎向小摺疊有的什麼手勢拍照、微笑抓拍、DV 模式玩法它都有，moto 還額外給到旋轉快速打開相機。
轉到裏面，採用的則是一塊 7 英寸 1.5K 165Hz LTPO 峰值 4500nits 亮度內屏...
首發鈦合金鉸鏈「第六代星軌轉軸」，在摺痕跟平整度上有着顯著提升！
首台搭載 「 滿血版 」 驍龍 8 至尊版旗艦晶片...內置 4700mAh 電池 68W 有線閃充 30W 無線閃充。
還支持無線反充！這個姿勢的話，豈不是充電的時候我能用外屏玩？再給到 IP48 防護、立體聲雙揚、X 軸線性馬達...
你們覺得這次的 moto razr 60 Ultra 怎麼樣？
價格的話：
16+256GB 5999 元（國補 5499 元人民幣，下同）
16+512GB 6699 元
16GB+1TB 7499 元
然後就是標準版的 razr 60 ！
其採用了一塊 6.9 英寸 1080P 120Hz LTPO 內屏跟 3.63 英寸峰值亮度 1700nits 近乎 1080P 90Hz 外屏！
後置 5000 萬 OIS 主攝 + 1300 萬超廣角微距。搭載天璣 7350 晶片，輔以 4500mAh 電池 33W 有線快充 15W 無線快充...
價格的話：
8+256GB 3499 元（國補 2999 元）
12+256GB 3699 元（國補 3199 元）
12+512GB 3999 元（國補 3499 元）
這個價格你們覺得怎麼樣？
果子覺得就加個來說還好，配置也算過得去，對於年輕人的第一款小摺疊，其實還行。
Ultra 的話，果子覺得還有下探的空間，你們懂我意思吧？
他們還發了一款 razr 60 Pro ，但配置跟參數發布會上基本沒有介紹...
就連官網也沒有，果子找了一圈，看到網友們說是用的驍龍 8s Gen3 ！
考慮到這個價格：
12+256GB 5699 元（國補 5199 元）
12+512GB 5999 元（國補 5499 元）
16GB+1TB 6499 元
跟 razr 60 Ultra 起售價只差 300 的話，那這款果子是百分之百不推薦的，就算有國補也是不推薦的那種...
直接一步到位上 razr 60 Ultra ，再說 8s Gen3 是上代晶片了，現在 8s Gen4 都出來了。
再就是 moto edge 60 系列！
這個系列同樣有三款機型：edge 60 Pro 、edge 60 、edge 60s 。
先來看 edge 60 Pro ...
其搭載了一塊 6.7 英寸 1.5K 120Hz 曲屏，覆蓋有康寧大猩猩 GG7i 玻璃！支持 4500nits 局部峰值亮度跟全程 DC 護眼調光。
搭載天璣 8350 晶片（性能接近驍龍 8 Gen2），輔以 6000mAh 電池 90W 有線閃充 15W 無線快充。
他們還把手機拿去 DXO 去測了這你們受得了嗎？
最終第一名的續航成績，果子沒猜錯的話應該是在國外吧？
然後後置 5000 萬 LYT-700C OIS 主攝 + 1000 萬 3X OIS 長焦 + 5000 萬超廣角微距...
你別說，這套影像配置其實還行~
最後 IP69/IP68 防護，moto 引以為傲的 「 軍工品質 」 ，edge 60 Pro 的價格是：
12+256GB 2699 元（國補 2295 元）
12+512GB 2999 元（國補 2550 元）
除了設計、配色跟影像之外，果子覺得還是差點意思。
要知道這個價格在國產機型中可是廝殺的非常激烈~
然後 edge 60 的話，屏幕跟影像跟 edge 60 Pro 一樣...
但晶片換成了天璣 7400 ，再給到 5500mAh 電池 68W 閃充。
價格的話：
12+256GB 1999 元（國補 1700 元）
12+512GB 2299 元（國補 1955 元）
edge 60s 則再砍一刀，屏幕、防護還有主攝上跟 edge 60 一樣...
但另外兩顆鏡頭換成了 1300 萬超廣角微距 + 三合一傳感器（防過曝、自動白平衡、防頻閃）！
再給到跟 edge 60 一樣的天璣 7400 晶片、5500mAh 電池 68W 閃充。
這個價格的話：
12+256GB 1699 元（國補 1445 元）
12+512GB 1999 元（國補 1700 元）
moto 這操作，果子說實話有點看不懂~還不如直接就 edge 60 Pro 跟 edge 60s 兩檔機型，價格再稍微調整下不好嗎？
最後拯救者 Y700 遊戲平板由於時間有限，果子就簡單過一遍吧！
採用了一塊 8.8 英寸 16:10 3K 165Hz LCD 華星光電屏幕...
支持 360Hz 瞬時觸控跟 600nits 最高亮度。
搭載驍龍 8 至尊版晶片，給到 LPDDR5X Ultra 9600 + UFS4.1 滿血規格。
再內置 7600mAh 電池 68W 閃充（支持旁路充電），最大 2TB TF 卡擴展...
拯救者 Y700 的價格是：
12+256GB 3299 元（國補 2805 元）
16+512GB 3799 元（國補 3299 元）
這......算了還是再等等吧~
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