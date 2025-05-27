電動車再掀價格血戰　長汽董事長：行業已現「恒大」　只是未爆破

內地電動車市場再掀血戰，長城汽車（2333）董事長魏建軍表示，汽車業已出現「恒大」，即內房企業中國恒大（3333），只是目前仍未爆破。



日前汽車股全線插水，事關比亞迪（1211）宣布對旗下22款車型減價，最大降幅達34%，再掀價格戰。比亞迪昨日跌逾8%，吉利（0175）跌近一成，為表現最差藍籌，兩股今日續挫逾2%。



質疑電動車行業被資本裹挾 降價難保質量

魏建軍表示，並非對電動車產業悲觀，但不能過度被資本裹挾，因為任何商業都需要有利潤、賺錢、造血、持續投入才能得到發展。他表示尊重資本，但是不能過度資本化。

魏建軍續指，現時有些車廠，下太大功夫追求市值，抬高股價，會嚴重威脅產業安全。而長城願意出錢，對各個車廠進行全面審計。他表示，純電車虧損都特別嚴重，根本不能形成商業閉環，現時資本已經賺走他們想要的錢，甚至一些「老股」已經賣掉，只剩下產業，質疑大家賠錢賣車，今後如何發展。

2024年10月24日，比利時比利時澤布呂赫（Zeebrugge）港口，圖為比亞迪的電動車停泊在港口。（資料圖片）

談及價格戰，他形容稱，有些產品從22萬至23萬元人民幣，降到12萬至13萬元，質疑怎樣的工業產品，降價10萬元仍能保證質量。

他認爲，新能源補貼應服務於行業健康發展，該退出的就應該退出。汽車工業列為重點發展的支柱產業，不要令多年的心血白費。 他認為，真正走出海外的時候，電動車不會代替所有的能源，電動車應該找到它最適合的場景。