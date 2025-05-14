比亞迪歐洲市場表現強勁　德國＋英國4月銷量超越Tesla

美國媒體《Electrek》報道指，比亞迪新能源電動車（NEV）今年4月在德國和英國的銷量超過特斯拉（Tesla），其中分別在德國賣出1,566輛，在英國賣出2511輛電動車，遠超特斯拉在德國賣出的855輛與在英國賣出的512輛。



新能源電動車（NEV）這一類型包括插電式混合動力車（PHEV）與電動車（EV），報道指，比亞迪在4月共賣出超過38萬輛新能源電動車，比去年同期上升215%，其中包括19.5萬輛電動車，與17.6萬輛插電式混合動力車。

Tesla：圖為2025年4月23日，Tesla一家在德國柏林的經銷店。（Reuters）

而細化到不同市場，例如海外市場，比亞迪在今年4月賣出7.9萬輛新能源電動車，連續第五個月增長。

德國是歐洲最大的汽車市場，比亞迪在德國表現市場強勁，報道引述德國聯邦機動車運輸管理局（Kraftfahrt-Bundesamt，KBA）數據指出，比亞迪今年4月在德國銷量較去年同期增加驚人的756%，而特斯拉表現不佳，銷量下滑46%。

2024年10月24日，比利時比利時澤布呂赫（Zeebrugge）港口，圖為比亞迪的電動車停泊在港口，（Reuters）

不過報道引述英國汽車製造商和貿易商協會（SMMT）數據指出，單單就4月來看，比亞迪表現優於特斯拉，但綜合今年頭4個月總銷量，比亞迪累計賣出11,782輛，低於特斯拉的12,986輛；這種情況也出現在德國，例如比亞迪賣出2,791輛，低於特斯拉的5,820輛。