和記電訊香港升級5.5G　於啟德等「盛事場地」先試　為5G速度10倍

和記電訊香港（0215）執行董事及行政總裁古星輝表示，結合對於盛世經濟的號召，公司將於「盛事場地」率先增設5.5G網絡，包括在啟德體育園、西九龍文化區及會展。公司已在此類場館進行了許多測試，5.5G網絡，是一般的5G速度的10倍。



公司亦指出，將提升新界西北的交通樞紐網絡覆蓋，包括大欖隧道，及港鐵（0066）屯馬線錦上路段及八鄉車廠。



5.5G網絡較一般5G快10倍 覆蓋重點區域

古星輝以啟德場館為例，其指出用戶在場館的總數據用量，相當於上載逾750萬張相片，主場館內的5G上載速度為4G的3倍。

其指出，5.5G可以提供不同場景的使用，包括AR、VR、專屬網絡的應用，甚至可以開live給朋友。參考早先落馬洲過關事件，表示當時發生混亂，就是數據用量的問題，而時下的5.5G網絡，為一般的5G速度的10倍。

不過其也表示，5G是大範圍的網絡覆蓋，而5.5G是熱點，屬重點區域覆蓋，如若全網覆蓋，反而會造成浪費，因此採取的策略是按照人流、物流的需求，綜合評估添加。

升級新界西北網絡覆蓋 料第三季完成

公司亦指出，將提升新界西北的交通樞紐網絡覆蓋，包括大欖隧道，及港鐵（0066）屯馬線錦上路段及八鄉車廠。問及時間進程，公司就預計將在第三季完成，屆時地底、地面車場的位置都會大大改善，也將實際測試。

古星輝指出，今年迎來5G的五週年，截至去年底，5G客戶的滲透率已有54%。

引入Agentic AI系統分析 推限時優惠

和記電訊香港同時引入，創新Agentic AI評分系統，分析客戶於使用不同應用程式時的體驗，幫助團隊針對性提升端對端網絡流暢度及使用度分析。公司早先亦與華為合作，利用AI工具慳電。

此外，為慶祝公司5G推出5周年，公司將推出限時推廣優惠，包括4G現客升級優惠，以及新客5G送月費回贈等，首期將至6月20日為止。