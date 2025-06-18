中港澳一卡三地Plan 電訊商4台格價 2025｜最平$173 50GB共用數據

中港澳一卡三地Plan 電訊商4台格價 2025｜香港人經常往返中港澳三地，選擇合適的流動數據計劃至關重要。記者最近走訪多家電訊商格價，整合 SmarTone、Csl.、3香港及中國移動四大電訊商的一卡三地月費計劃，從數據流量、通話分鐘到額外優惠逐一分析，助你揀選最適合的月費方案。



SmarTone：高流量娛樂用戶首選

SmarTone 的月費計劃主打大數據量，每月 $299 提供 110GB 香港本地數據（用盡後仍可享 1Mbps 無限數據），另加 10GB 中澳通用數據，適合需要頻繁使用本地高流量服務的用戶，例如串流影片或下載大型檔案。計劃每月附送 200 分鐘中澳通話，並贈送一年 Disney+ 會籍，對喜愛追劇及家庭用戶吸引力較大。此外，免費內地號碼支援「一卡兩號」，方便經常北上人士。需留意合約期為 24 個月，且每月需另付 $18 行政費，整體月費約 $317。

csl.：三地數據分配靈活 豁免微信用量

csl. 月費 $298，香港本地數據為 60GB（用盡後限速至 512kbps），另設 20GB 中港澳三地通用數據，特別之處在於香港數據用畢後才會動用三地流量，適合需要彈性分配數據的用戶。每月 100 分鐘中澳通話雖較少，但額外豁免微信本地數據用量，對依賴微信通訊的用戶非常實用。贈送 2000 Club 積分及免費內地號碼，現有 Netvigator 客戶更可豁免行政費及獲 $500 購物券，整體月費約 $316。若常往返三地且重視社交應用數據豁免，此計劃值得考慮。

3香港：長約期回贈優惠 漫遊數據加分

3香港提供兩種月費方案，$188 基本版包含 50GB 中港澳通用數據（限速 1Mbps），另加每月 50 分鐘中澳通話。亮點在於合約期長達 27 個月（24+3），網上登記可享 3 個月回贈，平均月費低至 $168，適合預算有限的用戶。若選擇 $278 高階版，數據增至 70GB 及 100 分鐘通話，平均月費 $248。兩者均可加購每月 $38 換取合約期內 30GB 亞太區漫遊數據，適合偶爾出遊亞洲的用家。需注意漫遊數據非每月提供，且合約期較長，適合不介意綁定服務的用戶。

中國移動香港：性價比高 一卡兩號免行政費

中國移動香港的 $199 月費計劃提供 110GB 香港數據及 20GB 中澳通用流量，通話分鐘為 100 分鐘，適合以本地使用為主、偶爾北上的用戶。另一 $239 方案則升級至 60GB 三地通用數據（香港用盡後限速 1Mbps）及 200 分鐘通話，適合需要均衡分配三地流量的用戶。兩者均免行政費，且免費提供內地號碼，整體月費較透明。雖然額外優惠較少，但數據量充足，性價比突出。

總結：按個人需求選擇最抵計劃

若追求高本地流量及娛樂福利，SmarTone 的 110GB 數據搭配 Disney+ 贈送最為吸引；Csl. 的三地數據分配和微信豁免則適合商務人士；3香港以長約期回贈及漫遊數據取勝，適合預算有限或需要亞太區漫遊的用戶；中國移動免行政費及高性價比數據量，適合精打細算的用家。