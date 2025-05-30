新世界稱合約銷售累計248億元 佔全年銷售目標95%
撰文：張偉倫
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財政狀況備受關注的新世界發展（0017）表示，中港業務均取得持續增長，現財年﹑即從去年7月起至今整體合約銷售約248億港元，佔集團全年銷售目標逾95%。
公司指出，內地加快銷售工作，全年銷售目標亦由原定的110億元人民幣調升至140億元人民幣。截至5月26日，現財年實現合約銷售約134億元人民幣，佔調升後的目標逾95%。
公司又表示在5月28日，與上海黃浦區人民政府簽署戰略合作協議，建立戰略合作夥伴關係，攜手推動淮海路商圈發展，全面提升經濟發展效益。
滶晨3日內標售19伙
香港業務方面，新世界位於港島南區豪宅項目「DEEP WATER PAVILIA滶晨」，3日內標售19伙，合共套現逾11億港元。新世界又表示，截至今年5月29日，位於北角的項目皇都及啟德的項目柏蔚森，分別沽出319伙及576伙，合共套現75.8億港元。
公司加快項目資金回籠，另邊廂債務融資也是市場關注點。據《彭博》報道，集團正為875億港元巨額貸款再融資，目前已獲最少12間銀行同意，合共提供350億港元融資。
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