新世界等滶晨擬下周價單推兩房　料涉90伙　設1%「業主提名優惠」

由新世界發展（0017）、帝國集團、資本策略地產（0497）、麗新發展（0488）、港鐵（0066）合作發展的的黃竹坑港島南岸第5A期滶晨，今日（29日）公布最新動向。發展商表示，最快下周以價單形式推出兩房，料涉及90伙。同時設「尊貴業主提名優惠」，即招標單位買家可提名最多兩位家庭成員或親戚購買，被提名人可獲1%折扣購買價單單位。



累標售19伙套現逾11億

新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，項目昨天再標售2伙向深水灣的三房，套現近6,300萬元，即三日內累標售19伙，合共套現逾11億元， 每伙平均成交價近5,850萬元，平均呎價近4萬元。

新世界發展營業及市務部總監何家欣（左）

項目設447伙

項目提供447伙單位，由1A及1B兩座大樓組成，其中1A座標準樓層最多5伙，1B座標準樓層最多6伙。戶型涵蓋兩房至五房，項目亦另設9伙複式特色戶。單位實用面積408至3,120平方呎，當中兩房涉266伙；三房涉112伙；四房涉67伙；五房涉2伙。

戶型涵蓋兩房至五房。

2021年擊敗5間發展商投得 補地價金額逾64億

港島南岸第五期可建樓面約63.6萬平方呎，由新世界發展（0017）、帝國集團、資本策略地產（0497），以及麗新發展（0488）合組之財團，於2021年1月擊敗其餘5間發展商投得，當時補地價金額逾64億元，每呎補價為10,119元，分紅比例為25%。