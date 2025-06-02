陳茂波指港首季外貿表現良好　維持全年經濟增長2%至3%預測

財政司司長陳茂波今日（2日）出席立法會財經事務委員會時指出，本港經濟今年第一季表現穩健，實質本地生產總值按年增長3.1%。在拉動經濟增長的「三頭馬車」中，對外貿易表現良好，整體貨物出口按年上升8.4%；同時隨著訪港旅客人次進一步上升，跨境運輸量增加及跨境金融和集資活動活躍，整體服務輸出按年顯著擴張6.6%，整體投資開支按年增長2.8%。



他表示面對外圍環境持續波動，美國保護主義升溫，以及本地結構性調整的挑戰，政府正全速落實各項政策措施，包括鞏固市場基本面、改革創新推動經濟轉型、開拓新市場新機遇、加速北部都會區發展，綜合考慮香港經濟首季經濟表現和全球及本地情況的最新發展，政府將今年全年實質本地生產總值的增長預測維持在預算案公布的2%至3%。

陳茂波又提及環球經濟被美國一系列霸凌和無理的貿易保護主義措施陰霾籠罩，美國今年初多次加徵進口關稅，並於4月進一步實施所謂「對等關稅」，環球貿易磨擦急劇升溫，金融市場大幅波動，不過中美近期互相暫緩多項關稅措施，雙方亦同意建立經貿磋商機制，環球貿易緊張情勢略見舒緩。

財政司司長陳茂波指出，本港經濟今年第一季表現穩健，實質本地生產總值按年增長3.1%。(資料圖片)

料今年內地經濟續穩中向好

他指出，環球經濟今年第一季保持平穩增長，近期數據顯示各主要經濟體展現相當的韌性，內地經濟繼續表現強韌，中央亦推出降準降息和支援企業的措施，務求穩市場穩，預期憑著內地經濟的巨大韌性、廣闊市場空間和政策儲備，相信今年內地經濟將會持續穩中向好。