美元指數失守99　現貨金及油價約漲2.8%

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）日前指責中國違反貿易協議，令兩國貿易緊張再次升溫。衡量美元對六種主要貨幣的美元指數周一（6月2日）下跌，在匯市尾市收報98.70，跌0.63%。其中，美元兌日圓於匯市尾市報142.78，跌0.89%。



金價：圖為2009年12月3日，孟買金行內擺放的金條。（Reuters）

石油輸出國組織與盟國（OPEC+）決議維持7月石油增產，但增幅與前兩個月持平；而加拿大產油大省因山火威脅供應，國際油價上揚。紐約原油期貨每桶收報62.52美元，升1.73美元或2.85%。倫敦布蘭特期油收報64.63美元，漲1.85美元或2.95%。

由於謹慎情緒高漲，投資人紛紛購買避險金屬，金價上揚。現貨黃金每盎司最新報3,379.07美元，升89.67美元或2.73%。

此外，據CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報104,351.59美元、24小時內約跌0.7%。