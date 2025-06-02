美股｜道指早段跌逾百點　 油價漲逾3%

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）日前宣布擬將進口鋼鐵和鋁的關稅提高一倍，增加劇美國貿易政策的不確定性。另外，市場關注聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）稍後講話。美股周一（6月2日）低開，道指暫跌逾150點。



圖為2025年5月7日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

截至本港晚上10時51分，道指報42,096點，跌173點或0.41%；納指最新報19,112點，跌1點或0.01%；標普500指數報5,900點，跌11點或0.19%。

美國5月ISM製造業指數低於預期

數據方面，美國供應管理協會（ISM）公布，5月製造業指數為48.5，低於市場預期為49.5，以及前值的48.7。報告中與貿易相關的兩個指數凸顯關稅影響。進口指數下降7.2個點至39.9，是有記錄以來最大的月度下滑之一。出口指數降至5年來的最低水平，或與其他國家對美國徵收報復性關稅有關。

油價上揚。紐約原油期貨現時每桶報62.68美元，升1.89美元或3.11%；倫敦布蘭特期油每桶報64.87美元，升2.09美元或3.33%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報104,439.86美元、24小時內跌0.19%。