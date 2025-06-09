老虎證券「陽謀」搶灘　關稅戰反助交易量破頂　擬倍增港員工數

科技券商老虎國際（美：TIGR）創始人兼首席執行官巫天華表示，看好香港作為世界級金融中心的潛力，公司位於中環李寶椿大廈的新辦公室，已於上周開幕，佔地近萬呎。目前在港員工約為60人，目標兩年內在港員工數目可翻倍。



關稅戰以來市況震盪，巫天華透露，老虎證券今年4月，反而創下月度交易紀錄，單月突破1千億美元的交易規模。其續指，相信可通過「陽謀」，為客戶提供「增量價值」，在行業的激烈競爭中，能在港有一席之地。



關稅戰波動市反利好 創月度交易新高

自4月關稅戰開打以來，大市震盪不斷，巫天華表示，其實反對生意有幫助，因為波動市況提供更多交易的機會。今年4月，創下了創業11年以來，月度交易量的新高，單月突破了1,000億美元的交易規模。

他解釋稱，無論是震盪波動，亦或急升急跌，都是有利的，業界反而擔心「慢熊」市況，即長期陰跌，但巫天華相信，目前的時代下，科技加速變革，不太可能會進入慢熊市。

除卻股票交易，其表示，公司亦會拓展基金，各種債券等各種產品，並打通web2.0及web3.0。目前公司已在港推出加密貨幣的提存幣服務，年初亦獲得證監會VATP牌照，可以管理交易比特幣（ BTC ）、以太坊（ ETH ）等主流加密貨幣。

老虎國際（美：TIGR）創始人兼首席執行官巫天華。（陳葦慈攝）

配合每手股數改革「駕輕就熟」 料零日期權受歡迎

港交所（0388）近來研究減少每手股數，降低交易門檻，巫天華表示，公司產品已經支持在美股進行碎股交易，例如可交易0.01股Tesla（美：TSLA），其形容稱，凡有利於用戶體驗的舉措，公司都會支持。因此若港股方面修改交易單位落地，老虎證券的軟件、中後台、以及報表的升級都已經「駕輕就熟」。

此外亦有消息指，港交所擬推出「零日期權」，即在交易當天就到期的期權合約，巫天華認為，香港此舉借鑒美國市場的先例，是時代必然的趨勢，據其觀察，散戶和高淨值用戶都喜歡此類期權合約，相信若推出，會受到客戶歡迎。

港交所近來研究減少每手股數，亦傳出將推「零日期權」。﹙資料圖片﹚

料科技券商行業潛力大 未來兩年港員工數倍升

本港券商競爭素來激烈，談及行業格局，巫天華明言，相信科技型券商還可將利潤的蛋糕做大。其認為，目前大中華區的華人，對全球資產配置意識弱，另有地區人均GDP尚不足，因此續有提升空間。公司目前在港員工約為60人，目標兩年內在港員工數目翻倍。

公司的三大拓展策略，即拓展地區、產品及業務。其當前在美國、澳大利亞、新西蘭、新加坡和香港五大地區擁有多項牌照，尤以在新加坡的滲透率最佳，約為每三人之中，就有一人使用過其產品。另有部分地區，會與當地的持牌銀行和券商合作，提供「三方清算」的能力，間接持牌入局。

美股打新具優勢 屬競爭「陽謀」

但其也坦言，老虎證券在港有一席之地，仍是憑藉科技提供「增量價值」，屬於「陽謀」。巫天華舉例稱，旗下美股新股服務受熱捧，例如理想汽車（美：LI）、拼多多（美：PDD）等熱門中概股，提供獨家打新；今年的熱門股霸王茶姬（美：CHA），老虎證券就實現百分百中簽，為科技券商中簽率之最。

老虎證券亦會提供恐慌指數、預測市盈率等指標，給予普通客戶錨點，便於投資判斷。據介紹，如冰山訂單（iceberg order）功能，可掛單1萬股，但僅以100股成交，慢慢落單，不會暴露交易意圖，可提供「獨家」服務，相信較簡單的贈股讓利，更具優勢。