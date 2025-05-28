港交所陳翊庭指逾150間企業候來港上市　個別企業或籌逾78億

寧德時代（3750）等大型新股招股反應理想，改善了香港新股的氣氛。港交所（0388）行政總裁陳翊庭預計，本港新股市場將繼續受惠A+H股上市，以及美國預託證券（ADR）回流，目前有超過150間企業正排隊等候上市，當中有不少屬於集資規模超過10億美元的超大型企業。



陳翊庭出席一個論壇時表示，近日與部分以ADR在美國上市的企業溝通，有股東反映希望為在美除牌提供後備計劃（Plan B），而在香港轉換為主要上市地後可獲納入港股通；同時亦有不少內地上市企業計劃利用離岸集資平台進行海外擴張，相信可吸引企業持續來港，又指有需要為特定行業制定非常準確和量身訂製的上市框架。

政策穩定性為投資者部署考慮因素

陳翊庭說，地緣政治因素為全球市場帶來影響，並非香港獨有，雖然市場需時回復，但全球投資者亦因應市場變化較大，正重新部署資金，特別是美元資產的部署有所收縮，認為香港有優勢吸納重新部署的資本，例如寧德時代就吸引來自歐美及中東的投資者，認為政策穩定性是投資者部署時的重要考慮因素之一。