羅奇稱重申香港「玩完」說法　惟中美關係緊張　港能從中受惠

摩根士丹利亞洲區前主席羅奇去年初發表「香港玩完論」，最近則改口風認為香港可以從中美緊張關係中受惠。他接受本地傳媒訪問時指出，縱使香港能從中美貿易戰中受惠，但會維持「玩完」（Over）的論調。



他接受《南華早報》報道指出，若能重寫去年初發報的文章，相信會進行修訂，因為香港從中美緊張關係中受惠。他又指出「賣出美國」已成為全球共識，促使香港受惠。不過被問及有關香港已「玩完」的說法是否不成熟時，則表示會重申該說法。

對於近期港股市場強勁的表現，他指出確有助香港再次昂首闊步。不過他亦指出有關法治等議題，仍然受到關注；同時指出目前政府面臨的問題，就是美國投資者不願意將香港從內地分開考慮。

圖為摩根士丹利前亞洲區主席羅奇（Stephen Roach）在社交網站X上傳的圖片（X@Stephen Roach）

葉劉淑儀指對方去年看淡港前景 受股市低迷影響

報道亦引述去年初時駁斥羅奇言論的行政會議召集人葉劉淑儀指出，對方在去年初對香港前景發表悲觀的言論，主要是受到當時港股表現低迷影響，同時忽略了內地在科技創新的發展，以及基於兩種制度下香港的獨特優勢。同時指出香港是中國唯一一個可以對數碼資產進行投資﹑管理兼且提供交易平台的地方。

葉劉淑儀又指出，隨著設立穩定幣的法例已通過，香港將成為中國對加密貨幣的試驗場。