曾發表香港玩完論　羅奇改口風　稱中美衝突予港機會多於威脅

去年曾發表「香港玩完論」摩根士丹利亞洲區前主席的羅奇，最近改變口風，認為在中美衝突變得更嚴重情況下，香港沒有像他預期和所寫的那樣遭受重創，反而可能從中受益，因為香港是中國通往國際金融的最重要窗口，擁有獨特地位。



中美關係緊張為香港帶來新活力

《彭博》引述羅奇指出，中美緊張關係正在為香港帶來新的活力，又表示眼下情況是去年撰文時始料未及。

他指出﹕「令人震驚的是，中美衝突變得更加嚴重，香港沒有像我預期和所寫的那樣遭受重創，反而可能從中受益，因為它是中國通往國際金融的最重要窗口，地位獨特。」

資金湧港恒指首5個月累升約16%

報道指出隨著中美爭奪技術優勢的爭競不斷升級，中國企業競相取得資本，今年大批資金湧入香港股市，恒生指數累計升幅約16%，表現遠優於標普500指數，後者於年內走勢只屬持平。同時在寧德時代（3750）帶領下，今年截至5月，香港新股集資額已達770億港元（99億美元），創下2021年來最高。

去年羅奇發表「香港玩完論」是基於三個因素﹕由於聯繫日益緊密，中國內地經濟放緩對香港的前景造成壓力；香港夾在美國和中國競爭之中；北京以國家安全法的形式介人，不利香港的政治自治。他表示其中兩個因素仍然令人擔憂，現在香港從經濟、行政和法律角度來看已經完全處於中國的軌道，他又指出其中一個因素與他先的設想已經有所變化，主要是中美衝突帶來的機會多於威脅。