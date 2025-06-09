內媒︰中港推動快速支付系統互聯互通　部份服務料今年中推出

內地《證券時報》報道，人行與金管局正積極推動落實兩地快速支付系統的互聯互通，目前項目進展順利，部分服務預計會於今年年中推出，詳情將適時對外公布。



人行與金管局去年8月簽署了《中國人民銀行與香港金管局關於開展內地—香港跨境支付互聯互通的諒解備忘錄》。

在今年1月，人行公佈多項與香港金融合作的新措施，當中兩地支付便利方面，香港轉數快與內地網上支付跨行清算系統（IBPS）互聯 ，意味日後兩地居民可以透過輸入對方手機號碼或帳戶號碼，即時進行小額跨境匯款。金管局指出兩地系統已於去年12月完成技術對接，預料在今年中推出部份服務。

金管局與人民銀行正積極推動落實兩地快速支付系統（即香港的轉數快與內地的網上支付跨行清算系統）的互聯 ，但由於涉及不同埸景及涉及內地銀行，金管局補充，一直與人行溝通，若有消息會適時公布。

去年12月完成技術對接

此項互聯能提供全天候（24x7）服務，讓兩地居民可以透過輸入收款方的手機號碼或帳戶號碼進行即時小額跨境匯款。項目進展順利，兩地的系統已於2024年12月完成技術對接 ，預計大約今年年中推出部分的服務。