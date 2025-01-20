轉數快跨境滙款據報4月透過大行試行　P2P先行　後再擴展至商戶

人行上周公佈六大深化香港與內地金融工作的措施，其中一項是推動兩地快速支付系統互聯，香港的轉數快（FPS）與內地的網上支付跨行清算系統（IBPS）互聯，讓兩地居民可以透過輸入收款方的手機號碼或賬戶號碼，作即時小額跨境滙款。兩地系統已於去年12月完成技術對接，預計大約今年中推出部分服務。



預計大約今年中推出部分服務

有本地媒體消息稱，目前雙方正在具體磋商細節，料跨境滙款將設定轉賬額度，並預期初期會以個人對個人轉賬（P2P）先行，亦可用於對商戶的跨境支付，惟考慮涉及商戶或需其他的技術安排，故初期或以P2P跨境轉賬先行，之後才拓展至商戶支付的應用。至於落實日期仍取決於具體細節何時敲定，目標最快於6月推出服務，而正式推出前，有關方面希望於4月先透過部分大型銀行試行，以確保正式推出時運作順利。

消息稱，金管局與人行相關部門仍在磋商落實細節，料跨境滙款一定會有額度的設定，惟未悉是否就每日、抑或每項交易設限，以及是否設一個適用於所有銀行的劃一額度，仍要視乎內地政策決定。

轉數快（FPS）與內地的網上支付跨行清算系統（IBPS）互聯，初期先以個人對個人（P2P）進行嘮境轉帳。

相關額度仍需探討

此外，目前本港居民北向滙款設有每日8萬元人民幣的滙款上限，日後透過FPS與IBPS互聯跨境滙款的額度，是屬於新增的滙款額度，抑或已包括在8萬元人民幣的額度當中，仍需進一步探討。

金管局發言人回應時重申，該局與人民銀行正積極推動落實兩地快速支付系統的互聯。項目進展順利，兩地系統已於2024年12月完成技術對接。預計大約今年中推出部分服務，將根據實施情況和經驗，有序地逐漸擴展及完善服務。