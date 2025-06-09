領展高開0.7%　稱定期研究各項資本及企業交易可行性

領展房產基金（0823）於周日（8日）公布，董事會注意到若干媒體報道猜測領展房託可能計劃將其在中國內地及香港以外若干物業分拆為單獨上市實體。消息未對領展股價帶來太大刺激，最新報42.05元，高開0.7%。



董事會謹此澄清，領展作為積極的管理人，會定期就各項資本及其他企業交易進行可行性研究，包括所猜測之潛在分拆上市，務求為領展房託的基金單位持有人創造價值及增進長遠利益。然而，有關可行性研究可能會或可能不會引致任何交易。

若領展進行任何潛在交易，其將會在需要時遵守聯交所證券上市規則及房地產投資信託基金守則的規定。除所披露者外，領展並不知悉任何根據上市規則及/或房地產投資信託基金守則第10.3條須予披露的資料。

傳分拆中港項目赴星上市

《彭博》上周五引述知情人士透露，領展正慮分拆中國和香港以外部分物業，在新加坡上市。