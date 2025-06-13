比亞迪稱價格戰不能持續　料內地汽車業或現整合

內地汽車行業早前出現價格戰，其後內地官方媒體多次發表文章表示關注。比亞迪（1211）管理層接受《彭博》訪問時認為，內地電動車市場的價格戰不可持續，但未明確表示該公司會縮減其助推的激進促銷策略。



比亞迪執行副總裁李柯在倫敦接受《彭博》訪問時指出﹕「這是非常極端、激烈的競爭」，同時指出﹕「不，這不可持續。」隨著市場逐步成熟，行業可能出現整合。

李柯又表示，比亞迪計劃繼續在海外積極投資，尤其是在歐洲，並透露公司預計未來幾年將在歐洲投資高達200億美元。李柯補充稱，比亞迪正大力投資售後服務，並預計隨著更多消費者熟悉公司的技術和服務體系，其在歐洲市場的佔有率將進一步攀升。

圖為比亞迪在泰國羅勇開設的電動車工廠。（Reuters）

擬對歐洲投資200億美元

李柯指出﹕「如果我們決定做某件事，我們會投入所有資源」，又表示﹕「我們希望確保在長期獲得成功。」

比亞迪今早失守130元，最新報129.9元，跌3.3%，成交額為22.31億元。