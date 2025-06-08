王傳福哽咽發言：比亞迪靠實力出海、不踩對手　定550萬銷量目標

比亞迪（BYD）董事長王傳福在6月6日召開的2024年度股東大會上，罕有哽咽發言。他直言：「比亞迪就是我的生命，我只有一家企業，就是比亞迪」，強調多年來專注並真誠地發展公司，言語間流露感性一面。他亦重申出海與高端化並列為比亞迪的重要戰略，並特別指出：「不管我們承受多大的委屈，我們不會拉踩別人，只是把自己做好。」



據新京報報道，王傳福在回應股東提問時一度情緒激動，有股東稱為支持公司賣掉其他股票、全力投入比亞迪股票，王傳福則表示：「公司的股東構成也很簡單，上面也沒有其他企業，所有的業務都在比亞迪里，一直在真誠地發展公司。」

今年5月，比亞迪新能源汽車銷量突破38.24萬輛，同比增長約15.3%，創下年度新高；其中海外市場銷售超過8.9萬輛，再創歷史新高。王傳福指出：「海外市場價格較為穩定，對公司盈利幫助較大。」他認為公司在多個海外市場的銷售已有逐月提升趨勢，「相信未來海外銷量還會繼續提升」，並透露資本開支將重點投入海外本地化建設，進一步鞏固比亞迪的全球化佈局。

根據比亞迪發布的銷售目標，2025年總銷量瞄準550萬輛，其中80萬輛來自海外市場，較2024年的41.72萬輛預期增長超過九成。

談及行業競爭時，王傳福則表示：「不管我們承受多大的委屈，我們不會拉踩別人，只是把自己做好。」他強調，比亞迪堅持「以產品力為核心」的發展邏輯，不依賴短期流量或過度營銷，「汽車是交通工具，核心功能是出行，但前提是保障安全。」

他亦指出，智能駕駛的首要目標應是安全：「大家對智能駕駛都很關注，也能看到近期相關法規與監管部門釋放出的信號，安全始終是第一位的。」他表示，比亞迪未來三年將陸續推出一系列智能駕駛技術，每場技術發布會都會「解決一個大問題」。

圖為2024年4月25日在北京國際汽車展覽會（簡稱2024北京車展）比亞迪的攤位。（Reuters）

雖然王傳福未明言上述「不拉踩」言論是否有針對對象，但在中國智能電動車市場迅速升溫的背景下，行業龍頭之間的品牌競爭已越趨明顯。據此前報道，在5月31日於深圳舉辦的「2025未來汽車先行者大會」上，華為常務董事、智能汽車解決方案BU董事長余承東曾發言表示，有些品牌「只做一款車就賣爆了」，即使「產品不是那麼好」，亦因「強大的品牌能力、流量能力」而取得銷售佳績，引起外界聯想其話中所指為小米汽車。

此番言論隨即引發小米高層回應。小米集團總裁盧偉冰在微博上發文反駁：「小米汽車的成功，是小米價值觀、小米模式和小米方法論的成功！」小米創辦人雷軍亦於翌日發布交付成績海報，並引用「詆譭，本身就是一種仰望」一句作為回應。

相較之下，王傳福所強調的「不拉踩」、「用實力說話」的態度，或有意與競爭、惡性內卷風氣劃清界線。