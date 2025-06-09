傳比亞迪繞道泰國製造輸台售車　台經濟部示警：一旦洗產地將重罰

內地電動車大廠比亞迪（BYD）積極拓展海外市場，近日傳出有意透過泰國生產基地，將整車以「泰國製造」名義輸出台灣，最快今年底上市，引發產業界高度關注。對此，台灣經濟部強調，若確認為違規轉運、屬於所謂「洗產地」行為，將依法啟動應對機制，並祭出四大反制措施，最高可處新台幣300萬元（約合78.6萬港元）罰鍰。



台媒《聯合報》報道指出，依照現行規定，台灣禁止中國大陸製造的整車與底盤進口，同時要求進口車廠逐年提升本地供應比率，目的即在防堵來自中國的「洗產地」車輛輸入市場。比亞迪若透過泰國工廠出口整車，有可能避開中國製禁令，引發外界疑慮。

圖為比亞迪在泰國羅勇開設的電動車工廠。（Reuters）

此外，比亞迪若欲進軍台灣市場，須先取得台灣交通部核發的車型合格證明書。然而據查證，截至目前比亞迪並未獲發證書，依法無法在台銷售。不過，產業界消息指出，比亞迪已委由港資企業太古汽車擔任台灣總代理，並著手展開經銷商招募。

針對比亞迪是否企圖以「泰製」名義規避限制，台灣經濟部回應表示，一旦確認其行為屬於違規轉運，將依法啟動應對程序，包括加強查驗來源、監控進口量、加重處分，甚至祭出輸出入限制措施。台灣經濟部強調，違者最重可處新台幣300萬元罰鍰，並可限制其出口、進口或進出口貨品為期一個月至一年。