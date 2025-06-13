長和賣碼頭｜彭博︰中資企業與買家磋商　加入財團參與交易

長和（0001）出售巴拿馬等海外港口業務權益的交易，中資財團或會成為買家財團之一。據《彭博》引述知情人士指出，內地最大航運公司正與由意大利航運鉅子Aponte旗下Terminal Investment Ltd.牽頭的財團，就加入該財團磋商。



加入中資成交易選項之一

報道指出，因討論非公開事項而要求匿名的知情人士稱，中國遠洋海運集團等幾家企業，正在與意大利富商Gianluigi Aponte旗下Terminal Investment Ltd.牽頭的財團，就中國投資者可能持有的股份等事宜進行磋商。該財團成員還包括美國公司貝萊德及其子公司Global Infrastructure Partners。

巴拿馬港口公司 - 巴爾博亞港 – 巴拿馬（長和官網）

報道又引述部分知情人士稱，上月中美官員在瑞士舉行會談後，讓中國投資者加入該財團成為推進上述港口出售交易的選項之一。

知情人士表示，商談仍在進行中，可能還會有其他方式讓中國投資者加入這一財團，具體細節尚未敲定。報道指出，中遠、長和、控制著Terminal Investment的Aponte家族旗下的MSC Mediterranean Shipping Co.均沒有作出回應，貝萊德則不予置評。

如果無法在7月底前敲定，該交易仍可能告吹，屆時長和與該財團為期145天的獨家談判期將結束。雙方已經錯過了4月初就交易的巴拿馬部分簽署協議的最初期限。

巴拿馬港口公司 - 克里斯托瓦爾港 - 巴拿馬（長和官網）

中方最新重申反對經濟脅迫

長和在今年3月初，與買家財團達成原則性協議，將持有包括巴拿馬運河兩端港口業務的和記港口的80%權益，向買家財團出售，作價142億美元，同時長和可以從和記港口收回50億美元。若完成交易，長和可以套取約190億美元資金。

據《彭博》4月報導，根據目前的買方財團結構，Terminal Investment將拿到除巴拿馬兩個港口外所有港口的所有權，而巴拿馬兩個港口的控制權將歸貝萊德。

不過，交易仍要官方許可。其中，巴拿馬運河管理局負責人日前接受英國《金融時報》採訪時表示，該財團的結構意味著碼頭所有權高度集中，可能威脅到巴拿馬運河的競爭力和中立性。

至於中國外交部發言人林劍於周三（11日）再表示，「關於長和出售海外港口資產事，國家市場監督管理總局和相關部門已多次發聲，你可以查閱。作為原則，我想在這裡強調，中方一貫堅決反對經濟脅迫，霸道、霸淩。」