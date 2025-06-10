長和賣碼頭｜巴拿馬運河主管稱　交易恐威脅中立原則

長和（0001）在今年3月初時宣布出售巴拿馬運河兩端碼頭業務，買家包括貝萊德及地中海航運（MSC）牽頭組成的財團。據英國傳媒引述巴拿馬運河主管Ricaurte Vasquez指出，長和出售運河兩端港口管理權威脅中立原則，以及吞吐量集中的潛在風險，將損害巴拿馬運河在市場競爭力。



他又指出巴拿馬運河管理方應該利用港口管理權交易機會，透過重啟Port of Corozal碼頭項目，並成為碼頭管理者。

長和在3月初時與貝萊德及MSC組成的財團達成原則性協議，以142億美元向該財團出售持有巴拿馬運河兩端碼頭的和記港口80%權益，同時預期從和記港口收回50億美元貸款。

巴拿馬港口公司 - 克里斯托瓦爾港 - 巴拿馬（長和官網）

長和曾稱會全力配合審查

早前有英國傳媒報道，貝萊德及MSC代表於最近幾星期，就交易與市監總局進行面對面會談，報道又引述知情人士指出，MSC與貝萊德仍就最終交易結構的潛在修改與長和商討，希望能令內地監管層與美國特朗普政府滿意。其後長和發聲明指出相關報道涉及很多有關第三方揣測性材料，頗多不盡不實之處，並不反映集團對建議中之中國以外港口交易的取態。

聲明又指出有關交易請參考長江和記聯席董事總經理黎啟明於2025年5月22日在2025年股東週年大會上回應股東之發言：「我想在此強調一下，建議中之交易，實在需要經過很多審查，而我們長和一定會全力配合，在未獲批准之前，我們絕對不會實施集中。」

集團亦指出在5月12日已發出聲明：「長江和記實業有限公司特此聲明，此交易絕不可能在任何不合法或不合規的情況下進行。」於3月4日在香港交易所發出之公告亦有相關表示：「交易之完成取決於一系列條件的達成，包括法律和監管部門之同意及批准、不存在違法或法律禁止的情況、獲得公司股東的必要批准以及最終文件中約定的其他適當及常規條件。」