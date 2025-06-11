巴拿馬稱長和交易不合中立原則　外交部：支持巴方捍衛合法權益

6月11日，外交部發言人林劍主持例行記者會，並回應關於長和出售海外港口資產問題。



有記者提問，據報道，巴拿馬運河管理局負責人10日就香港長江和記運河港口出售案稱，目前交易結構或將導致港口所有權過於集中，損害巴拿馬市場競爭力，也不符合中立原則。該負責人並稱，不會允許美政府船只免費通航。中方對此有何評論？

2025年5月30日，中國外交部發言人林劍主持例行記者會。（外交部官網）

「我們注意到了有關報道」，林劍表示，「關於長和出售海外港口資產事，國家市場監督管理總局和相關部門已多次發聲，你可以查閱。作為原則，我想在這里強調，中方一貫堅決反對經濟脅迫，霸道、霸淩。」

林劍重申，關於有關國家船只通航問題，中方將一如既往尊重巴拿馬對運河的主權，承認運河作為永久中立國際水道的地位。中方支持巴拿馬作為主權獨立國家，堅持獨立自主，堅定捍衛自身的合法權益。