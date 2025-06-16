港股市值25年增7倍　港交所CEO稱成果得來不易　將做好3個P冀吸客

今年為港交所（0388）上市第25年，期間港股市值由不足5萬億元增至近41萬億元，上市公司數目由不足800間增至逾2,600間。行政總裁陳翊庭接受本地傳媒訪問時指出，在過去25年，港交所由本地市場主導發展為國際交易所，成果得來不易，經歷不同市場環境及周期變化；又表示交易所作為金融基礎設施，要做好「人、貨、場」，即「People、Product、Platform」，以吸引更多投資者。



港交所亦會提供更多元化產品，包括繼續發力做好定息、大宗商品及貨幣相關產品，並且優化交易所設施提升用戶體驗。

陳翊庭指出，港交所會將投放資源及時間挖掘新投資群體，並形容關群體為「專業散戶」。（資料圖片）

投放資源挖掘「專業散戶」

陳翊庭接受《香港電台》訪問時表示，港交所會將投放資源及時間挖掘新投資群體，並形容關群體為「專業散戶」，又指出亞太區中產快速增長，對港股認識較多的地區，例如南韓、台灣、新加坡、馬來西亞等地，人口合共5至6億，擁有人口紅利，他們需要尋找投資渠道，市場潛力大。陳翊庭認為，可以提供香港現有上市資源予當地發展產品，方式包括跨境開戶投資、與區內交易所合作等，「將亞洲蛋糕做大」。

陳翊庭又指出過往談及國際化，更多是吸引外國公司來港上市，但認為現時可以先吸引外資到二級市場投資、從投資端入手。至於吸引海外公司方面亦會調整策略，會花時間「挖掘」一些已經在當地上市，但需要不斷融資以支持業務快速發展的企業。當本土市場未有足夠深度支持融資，需要到外地尋找更深市場時，香港就有優勢。

稱港交所購物業 對市場投信任票

談及早前港交所斥資63億元，購入交易廣場近14.7萬呎商業樓面作集團總部時，她指出將物業轉租為買是對市場投下信心一票，價格高低則難以比較。對於有關物業將進行優化工程，增加與社區連繫及有助提升香港國際金融中心形象，她形容是無價。

另一方面，港交所將檢視股票買賣單位，陳翊庭表示正向業界進行非正式諮詢（soft consultation），會向市場進行更多解說及研究，確保市場充份理解影響。她說，作出改變會有好多連帶影響，亦要考慮系統承受能力，要作出準確計算。