周六福今日起招股　入場費2424元　籌逾11億元｜新股IPO

近期新股市場相當暢旺，再有企業進行招股。內地珠寶公司周六福（6168）今日（18日）起至下周一（23日）中午招股，招股價為24元，每手100股，入場費2,424.2元。周六福預料在下周四（26日）於港交所掛牌。



周六福擬發行4,680.8萬股H股（視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定），國際配售及公開發售比例分別為90%及10%；以每股發售價24元計算，集資最多11.23億元。

此次招股將引入8名基石投資者，合共認購約5.73億元等值股份，涉及2,389.17萬股。基投包括羅湖投資、永誠貳號香港、Jump Trading、凱因家族辦公室、Seraphim Advantage、君宜永信場外掉期、靈寶黃金（3330） 及廣發基金。

集資資金用於擴大銷售網絡及加強品牌

該公司擬將所得款項淨額中，約50%用於擴大和加強銷售網絡；約20%用於加強品牌，以提高品牌的市場知名度；約20%用於提升產品供應及加強產品設計及開發能力；及約10%用作運營資金及一般企業用途。

周六福招股的聯席保薦人，包括中金公司及中信建投國際。