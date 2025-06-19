伊以戰爭｜花旗料局勢對中港股市影響有限 續予恒指目標25000點
撰文：顧慧宇
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以色列及伊朗戰爭衝突有升溫跡象，大市表現反覆。花旗銀行研究部董事總經理劉顯達表示，預計中東局勢對於中港股市影響有限，仍維持恒指年尾目標價25000點，以及明年上半年26000點。
有望利好資金流入中港股市
他預計，中東局勢對中國經濟影響也屬於有限，內地目前專注於內需市場，出口方面近年也更加多元化。內地有部分石油需要進口，可能進口價格及相關產品存在通脹壓力，但中國經濟本身面臨通縮風險，相關影響屬有限，對國內企業也影響有限。不過，中東局勢可能會影響資金流，例如美國基金經理，今年也會在資金部置方面更為多元化，從而利好中港股市。
料美國年底前減息2次
美國聯儲局最新議息繼續按兵不動，劉顯達預計，美國年底前仍都會減息兩次。至於美國關稅政策已逐步明朗化，市場憂慮有所降溫，而中國方面對於關稅存在議價能力，雖然下半年經濟增幅或略有放緩，但全年仍望能夠達至5%增長目標，而政府也有望繼續放寬財政及貨幣政策，也會發放消費券。
看好科技及消費等板塊
投資板塊方面，中東局勢不穩，預計能利好黃金及石油等相關股份，個股例如紫金（2899），其最大業務銅也有望受惠於人工智能研發等帶動全球用電量需要上升。
整體來看，會看好互聯網及科技板塊，另外還有有望受政策支持的消費板塊，包括醫療保健、教育及文化旅遊等。個股方面，最為推薦買入騰訊（0700）、華能國際電力（0902）、Trip.com、比亞迪（1211）、友邦（1299）、Atour 及安踏（2020）。
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