伊朗接近武器級的濃縮鈾位置不明　國際原子能機構暫難核查

聯合國核監督機構指出，以色列持續的軍事行動阻礙了核查人員開展工作，目前無法核實伊朗近乎武器級濃縮鈾庫存的具體位置。



伊朗的409公斤（902磅）高濃縮鈾 —— 足以製造10枚核彈頭 —— 理論上應在伊斯法罕（Isfahan）的一處地下設施內，由國際原子能機構（IAEA）加封保管。但IAEA總幹事格羅西（Rafael Mariano Grossi）星期三（6月18日）說，目前該庫存的具體位置不明，因德黑蘭方面曾警告稱，若以色列發動襲擊，該庫存可能轉移。

格羅西在接受彭博電視採訪時談及該鈾庫存時稱：「我不是很確定，在戰爭時期，所有核設施均處於關閉狀態。無法進行核查，也無法開展正常活動。」

國際原子能機構負責人的言論凸顯了襲擊伊朗核基礎設施所面臨的一個主要困境。儘管以色列的空襲無疑影響伊朗生產新一批濃縮鈾的能力，但國際社會面臨失去對現有庫存追蹤的風險，這些庫存可能在短時間內提純至武器級。

伊朗核設施：圖為2024年4月19日，伊朗伊斯法罕省名Zardanjan區一座核設施有軍方人員把守。（WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

格羅西說，伊斯法罕「屢遭襲擊，一些建築物受到影響」。

直到上周以色列發動襲擊之前，IAEA核查人員每天都會對伊朗核設施進行多次訪問。然而，格羅西說，伊朗尚未向該機構通報其計畫實施的「特殊措施」以保護其庫存免受襲擊。

「我們尚未收到任何詳細資訊，」格羅西說。「我們不知道這些額外的保護措施具體是什麼。」

IAEA仍在通過衛星圖像監控相關地點，目前尚未發現伊朗試圖轉移其高濃縮鈾儲備的跡象。若伊朗這麼做，將構成它對《不擴散核武器條約》義務的嚴重違反。

格羅西指出：「伊朗清楚地知道，這批庫存必須在IAEA的持續監督下存放。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

