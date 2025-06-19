伊朗以色列戰爭｜伊朗警告美國勿越紅線　否則將引發「全面戰爭」

伊朗駐日內瓦聯合國大使6月18日警告稱，若果美國直接介入以色列的軍事行動，伊朗將堅決回擊。該國外交部發言人亦強調，美國對衝突的任何干預都將引發「全面戰爭」。伊朗革命衛隊周三在聲明中表示，對以色列第12波行動已展開，並首次向以發射Sejjil-2級遠程彈道飛彈。



路透社報道，伊朗駐日內瓦聯合國大使Ali Bahreini稱，他認為美國「參與了以色列的行動」。他亦強調伊朗將劃定紅線，若果美國越過紅線，伊朗將回應，但他未具體說明哪些行動會引發回應。

2025年6月19日，圖為以色列佔領的約旦河西岸一個定居點上空，可見伊朗向以色列境內發射的導彈略過星空。（Reuters）

伊朗外交部發言人巴加埃（Esmaeil Baghaei）接受《半島電視台》（Al Jazeera）採訪時也發出警告，「我們與阿拉伯國家關係非常好，他們非常清楚以色列一直試圖將其他國家拖入戰爭。我們確信，擁有美國基地的阿拉伯國家，不會允許其領土被用來對付穆斯林鄰國。」

伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）周四報道稱，伊朗革命衛隊對以色列發動新一輪飛彈攻擊，其中首次使用重型遠程兩級「Sejjil」飛彈。