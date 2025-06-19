淘寶天貓618戰報　購買人數按年雙位數增　453個品牌成交額破億元

阿里巴巴（9988）披露今年618戰報，453個品牌的成交額破億元（人民幣，下同），購買人數按年雙位數增長，用戶規模創新高。



單計淘寶香港站，新增用戶較去年同期增逾兩倍，也是歷來參與用戶數最高，其今年簡化玩法為官方立減15%，同時支持港幣支付88VIP年費，618期間新開88VIP人數是日常的6倍。



阿里巴巴

453個品牌的成交額破億元 潮玩爆發增長

公司指，今年有453個品牌的成交額破億元，而Apple、美的（0300）、海爾（6690）、小米（1810）、華為等品牌成交額突破十億元。阿里特別舉例稱，小眾及高增長品類增長強勁，例如老鋪黃金（6181）今年618的成交額首次突破十億元。另外，淘寶直播成交額破億元的直播間有81個。

此外，受惠於政府補貼計劃，在數碼、家電及家居品類中，超過9,200個品牌成交額翻倍。與去年雙11狂歡季相比，受惠政府補貼的品類總成交額增長116%。玩具潮玩品類亦爆發增長，6個品牌成交額破億元，17個商品成交額破千萬元。

對於AI工具的應用，阿里指，自4月開始試用以來，新推出的生成式AI「圖生視頻」工具已協助商家生成超過150萬條推廣短片。升級版AI驅動營銷工具「全站推廣」活動期間為超過140萬名商家提供支持。