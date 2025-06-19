莎莎：北上人流已穩定　冀政府加快放寬「一簽多行」以吸內地客

莎莎（0178）截至今年3月底止全年純利7,697.3萬元，按年跌64.8%。集團主席及行政總裁郭少明在業績會上表示，北上消費人流數目已穩定，關鍵是南下旅客人數要增加，才能互相平衡，現時目標是提升營業額，政府放寬深圳「一簽多行」，生意明顯改善，去年年底今年首季營業額已回復增長，希望今年能延續勢頭。



郭少明續指，內地人消費模式改變，「以前100個南下旅客，有6、7個光顧莎莎，現時有3至4個已好好」，不過他相信多項盛事、大型演唱會陸續舉行，集團位於啟德園區的門店生意受到帶動，期望政府可以加快放寬更多「一簽多行」城市，吸引更多內地遊客來港，「起碼前面有路行」。

集團主席及行政總裁郭少明表示，現時目標是提升營業額，今年首季營業額已回復增長，希望今年能延續勢頭。（資料圖片）

今年續在港開店

集團首席財務總監鍾明杰表示，今年首季銷售表現轉好，但市場仍有不明朗因素，目標本財政年收入及同店銷售錄得增長。

開店方面，郭少明指出，今年將會集中在本港民生區及旅遊區開店，目前港門店數目較疫情前少四成，形容為有很大空間增設門店，同時去年續租租金平均已減10%，會繼續與業主商討減租。至於東南亞市場，他認為，由於地緣政治影響，會採取較保守的投資取態。

對於近年不少內地電商攻港，郭少明指，證明同業看好香港市場，香港有很大潛力。集團會持續增加更多獨家產品，維持價格優勢。