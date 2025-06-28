特朗普稱樂意鮑威爾呈辭　由願意減息人士掌聯儲局

美國總統特朗普多次對聯儲局遲遲不減息表達出不滿，並多次批評主席鮑威爾，曾揚言有意撤換對方，其後作罷。特朗普於周五（27日）再度針對鮑威爾，希望對方呈辭，並且讓有意降低利率的人士出任聯儲局主席。



2025年6月25日，荷蘭海牙，圖為美國總統特朗普。（Reuters）

特朗普表示：「我希望美聯儲主席鮑威爾辭職。我將讓某位「希望降息」的人來擔任美聯儲主席。」；又認為鮑威爾「愚蠢得像頭騾子」。特朗普又表示，已經授意財政部不要發行久期超過9個月的債務，並認為現在應該為美國國債支付的利率為1%。

2025年6月27日，美國華盛頓，圖為貝森特在國會大廈門口回答傳媒問題。（Reuters）

財長稱或第4季公布新主席人選

不過財政部長貝森特於同日接受傳媒訪問談及此事時，則指一種可能的時間安排是今年10月或11月公布下任聯儲局主席提名人選。

被問及特朗普是否可能任命一位所謂的「影子聯儲局主席」時，貝森特避重就輕，僅稱「現在沒有人在真正討論這個問題。」他續指，明年初聯儲局理事會將有兩個職位空缺，因其中一位理事庫格勒（Adriana Kugler）的任期將在明年1月結束，而鮑威爾的聯儲局主席任期將於明年5月結束。鮑威爾作為美聯儲理事的單獨任期則延續至2028年，他於本月早些時候，拒絕就會否在卸任主席後繼續留在理事會表態。

基於此，貝森特稱，所以鮑威爾不一定要離開聯儲局，「他可以繼續留在理事會，只是不再擔任主席。」不過，若此種情況變成現實，而特朗普又不打算從現有理事中挑選聯儲局主席的繼任人，則白宮將需要利用庫格勒離任所產生的空缺理職位來任命新主席。貝森特亦提到相關可能性。「新的聯儲局主席可能會在1月份被任命，這意味著提名時間可能是在10月或11月。」

而當被問及他本人自否可能成為聯儲局主席時，貝森特則回應指，自己會按總統的意願行事，但他認為自己「現在擁有華盛頓最佳的工作。」

特朗普2025年6月20日在旗下社交平台發帖，透露有可能將改變主意解僱聯儲局主席鮑威爾。（截圖自TruthSocial@realDonaldTrump）

特朗普多次批評鮑威爾

日前《華爾街日報》報道，特朗普對聯儲局在減息問題上按兵不動的態度感到愈發不滿，這促使其考慮提前宣佈下一任主席人選。目前，現任主席鮑威爾的任期還剩11個月。

報道引述知情人士指出，最近幾周，特朗普一直在考慮是否在今年9月或10月就選定並公布鮑威爾的繼任人選。特朗普對鮑威爾的不滿甚至可能促使其在今年夏天更早地做出這一決定。特朗普正在考慮的人選包括聯儲局前理事凱文·沃什和國家經濟委員會主任哈塞特。此外，財長貝森特也被兩人的支持者推薦為潛在候選人。其他可能的提名人選還包括前世界銀行行長馬爾帕斯以及現任聯儲局理事沃勒。

2022年1月26日，美國華盛頓，圖為聯儲局大樓。（Reuters）

特朗普或今年秋天公布新聯儲局主席人選

由於新任聯儲局主席要到明年5月才正式上任，若在今年夏季或秋季就公布人選，將遠早於以往3至4個月的交接期，這種提前宣佈的做法可以讓被提名人提前影響市場對未來利率路徑的預期。

另一方面，美國經濟學家兼政策顧問Douglas Rediker認為，特朗普越早公布其屬意的聯儲局主席人選，這個人就越容易成為眾矢之的，也越不可能真正成為鮑威爾的繼任者。