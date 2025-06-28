美匯指數曾創3年低　券商︰加國養老基金如尋對沖　或致美元下壓

市場人士對「美國例外論」日益質疑，為美元反覆向下原因之一，日前美匯指數更一度觸及97，為逾3年以來低位。目前投資者對美匯指數前景抱持較悲觀態度，加拿大券商道明證券更認為，隨著當地投資者如加拿大養老基金旗下部份基金，若對美國資產尋求對沖，或成為美匯下一波沽壓來源。



加元兌美元已升值5%

2025年上半年，加元兌美元已漲逾5%，創下近十年來最佳開局。道明策略師預測未來加元將進一步上漲。他們預計到12月，加元兌美元將升至1.31，這將是自2022年以來的最強水平，比目前約1.3665的水平高出約4%。

10元加拿大元。(國際紙幣協會網站圖片)

道明證券認為美元將進一步下跌，原因在於，作為美國股票最大的持有者之一，加拿大投資者面臨提高美元資產貨幣對沖比例的壓力。由Jayati Bharadwaj、Mark McCormick和Linda Cheng組成的團隊在周五（27日）報告中寫道﹕「自今年年初以來，美元的避險吸引力下降，導致這些基金對所持美國資產好倉敞口進行對沖的需求上升」，又認為美元進一步下跌﹕「將進一步促使加拿大投資者調整對沖政策，進而可能對該貨幣對造成進一步的下行壓力。」

加國投資者持美股總值1.8萬億美元

道明團隊估計，加拿大養老基金中的部份基金有明確政策對美國資產非足額對沖，其所持倉位的對沖比率約10%至15%。若對沖比率邊際上升5%，可能導致美元兑加元面臨約900億美元的拋售壓力。

報告指出，總體而言，加拿大投資者持有約1.8萬億美元的美國股票。