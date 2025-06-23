美空襲伊朗推高油價3% 資金轉泊美元 美匯重上99
撰文：張偉倫
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美國於上周六（21日）空襲伊朗三處核設施，伊朗受襲後揚言會報復，受到中東局勢日趨緊張刺激，油價於今日（23日）的亞洲交易時段上揚近3%。
截至上午8時22分，紐約期油升2.93%，每桶報76美元；布蘭特期油報79.17美元，升2.8%。
金價則輕微回落，紐約期金每盎司報3,381.7美元，跌0.12%；現貨金每盎司最新報3,363.88美元，跌0.13%。
日股早段跌300點
股市方面，地緣政治局勢消息拖累亞太區股市早段下跌，日本股市跌295點，報38108點。
另一方面，投資者將資金轉泊入美元，美匯指數最新報99.07，升0.37%。
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