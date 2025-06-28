小米YU7爆紅　18小時賣24萬部　買家付2萬人幣轉手費二手平台追貨

小米 （01810） 首款SUV車型YU7已開始預訂，並且爆紅，據小米汽車官微稱，小米YU7 3分鐘大訂突破20萬部，開售18小時鎖單量已突破24萬部。內地傳媒更報道，買家最少等8個月才獲交車，亦觸發有支持者於願意支付2萬元（人民幣‧下同），於二手市場「高追」。



（快科技提供）

訂Max版最快等8個月獲交付

內媒報道，小米YU7標準版預計最快53至56周交付，Pro版交付時間約48至51周，Max版交付時間則為33至36周，意味交付最快也要8個月。小米汽車指，所有小米YU7訂單將依照鎖單前置順序進行排產，同配置下先鎖定的訂單先排產。

目前在小米汽車小程式上，支付訂金5,000元就可以訂購YU7，且支付定金168小時內可以隨意修改配置，168小時後車輛訂單自動鎖定，定金不退，鎖單後將在8月實現部署交付。

小米YU7首次亮相粵港澳大灣區車展，吸引大量觀眾到場體驗。（視覺中國）

轉手費達2萬元

報道指，在閒魚等二手交易平台，溢價轉讓YU7的訂單隨處可見，最高轉手價達2萬元。報道又引述一名市場人士指出，目前只收「準現車」YU7 Max版本，因標準版及Pro版的交付周期尚未確定，難以確認是否能年內提車。

小米YU7設有3個版本，標準版售價為25.35萬元，YU7 Pro售價27.99萬元，Max版售價32.99萬元。