湖南女首富創立 蘋果供應商藍思科技今起招股 入場費約3673元
撰文：張偉倫
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由湖南女首富周群飛創辦﹑蘋果供應商龍頭之一，從事手機玻璃代工的藍思科技（6613）今日（30日）起至周五（4日）中午招股，招股價介乎17.38元至18.18 元，以每手200股計算，一手入場費3,672.7元。公司計劃於下周三（9日）掛牌，中信証券為獨家保薦人。
籌最多近48億元
藍思科技計劃發行2.6億股H股，11%於香港作公開發售，集資最多47.7億元。
藍思科技已於深圳掛牌，其A股（深圳﹕300433）最新報22.21元（人民幣‧下同），市值約1,107億元。即H股招股折讓幅度介乎25.3%至28.56%。
藍思科技是智能終端全產業鏈一站式精密製造解決方案提供商。以2024年收入計，在全球消費電子精密結構件及模組綜合解決方案行業中排名領先，在全球智能汽車交互系統綜合解決方案行業中排名領先，市場份額分別為13.0%及20.9%。
收入去年增長28%
該公司去年收入約699億元，按年升28.3%；公司擁有人應佔利潤36.2億元，升19.9%
藍思科技引入小米 （1810） 附屬Green Better、世運線路版、UBS AM SINGAPORE、Oaktree、LMR、金涌投資 （1328） 的Redwood、QRT、Poly Platinum、Infini、Verition共10名基石投資者，認購金額1.9億美元（約15億港元）。
公司指出，招股所得款項淨額約48%用於豐富與擴展產品及服務組合，並探索產品的其他應用場景，28%用於擴大全球業務佈局，提升全球產能，增強全球交付能力，14%用於提升垂直整合智能智造能力，10%作營運資金及其他一般企業用途。
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