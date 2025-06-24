湖南女首富周群飛入市　藍思科技1.6億購觀塘甲廈　上手大蝕億元

內地手機玻璃供應商藍思科技（深：300433）通過港交所（0388）上市聆訊，料將啟動招股，於港交所主板上市。該公司或相關人士近日更入市觀塘甲廈，以1.63億元買入觀塘One Harbour Square頂層28樓特色戶，成交呎價約9,503元。至於原業主為中國生物製藥（1177）創辦人謝炳及相關人士，持貨11年，帳面勁蝕超過1億元。



上述寫字樓為觀塘海濱道181號One Harbour Square頂樓28樓全層，面積約17,153平方呎，設有空中平台802方呎，以及私人天台3,112平方呎。上述寫字樓在上年放售，意向價2.1億元，直至近日終以1.63億元沽出。

資料顯示，上述新買家為LENS INTERNATIONAL（HK）LIMITED，公司股東為藍思科技股份有限公司，其公司董事則為湖南女首富周群飛。

原業主為中國生物製藥 11年前買入價2.7億

上述寫字樓原業主為億康實業有限公司，早於2014年以近2.7億元買入，即是次轉易手帳面蝕讓約1.07億元或40%，該公司股東及董事均為中國生物製藥（1177）創辦人謝炳謝炳及臧燕霞。

藍思科技董事長周群飛。（視覺中國）