富衛首掛 主席馬時亨稱能回家上市非常好 將致力為股東增值
撰文：劉兆儀
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李澤楷旗下保險公司富衛集團（1828），今日（7日）於香港交易所主板掛牌。
歷經四次努力，富衛終於成功上市， 主席馬時亨對此表示非常高興。
他表示集團曾考慮在美國上市。「𠲖家可以翻返嚟我哋屋企，香港上市，係一件非常好嘅事。」他進一步指出，他對香港市場前景持樂觀態度，認為當前市場活躍，吸引許多國際投資者回流。
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稱股票號碼予人「一發易發」聯想
談及股票代號「1828」，馬時亨坦言這並非他們的首選號碼，「有更心水的號碼，不過畀人拎咗」。但他亦笑言 「1828」都令人聯想到「一發易發」。「都係好嘢嚟架！」
為股東增值為重要任務
富衛集團首日開市股價報38元，與招股定價持平。針對股價表現，馬時亨強調，不應以單日股價走勢作為評斷標準，市場波動實屬正常。他表示，公司最重要的任務是提升管理層價值，為股東增值。至於未來會否增資，他則回應指「很難講」。
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