美團阿里京東外賣大戰　野村逐一拆解贏面　邊間能笑到最後？

野村中國互聯網及媒體行業研究主管史家龍表示，今年第二季開始，市場的關注已經從AI領域，轉向食品配送、即時零售領域，形成如今美團（3690）、阿里巴巴（9988）、京東（9618）三大外賣平台大戰的局面。



其認為，若論及贏家輸家，相信行業仍將由美團領軍，而京東將只能佔據非常小的市場份額。不過，該行業燒錢超預期，相信市場將下調這些公司的盈利預測，基於該行預測，此類公司今次的盈利下降，可達雙位數百分比。



料美團仍為領軍者 不因此放緩出海步伐

史家龍分析指，美團今年意外關閉了旗下的「Meituan Select（美團優選）」在內地許多城市的運營，幫助縮減成本，加入佈局外賣平台的競爭。

不過其認為，美團應當是三間公司中，最不願意見到今次競爭的局面，因為公司本身仍要發展出海業務，且國內市場的競爭，相信也不會放緩其佈局海外的步伐。

史家龍總結認為，相信美團可以捍衛其市場份額，即便將付出沉重的成本代價。他指出，如果將贏家定義為成為外賣市場的「頭號玩家」，相信作為該行業的先行者和領導者，最終仍將由美團領軍。

史家龍總結認為，相信美團可以捍衛其市場份額，即便將付出沉重的成本代價。（資料圖片）

阿里投資料加碼 京東恐成輸家

此外其續表示，阿里巴巴將餓了麼、飛豬等食品配送以及旅行業務平台，納入淘天集團，足以證明其將外賣業務的價值，上升至戰略層面，正如公司近期宣佈，將在未來12個月內投資70億美元，支持其配送及購物平台，證明公司對於外賣業務的投資將持續。

不過他也明言，阿里巴巴沒有告訴市場打破這場競爭的，終極目標是什麼。如果是阿里的最終目標，是希望成為該細分行業的第一名，恐怕行業的戰鬥將「曠日持久」（a much protracted battle），所延續的時間甚至可能比今年還要久。

外賣行業的大戰去向幾何，史家龍表示暫時未能預計時間線，但相信塵埃落定之時，最終仍會由美團和阿里主導，京東只能佔據很小的市場份額，小到不足以重塑行業格局。

黃的靈vs藍的贏，美團與餓了麼開打新商戰。

燒錢投資超預期 將損盈利規模

史家龍也提醒，外賣平台的燒錢規模，遠超市場預期，在今年第二季，該領域公司合計投資超過40億美元，該規模將削弱這三間公司的盈利規模，基於該行預測，其今次的盈利下降，可達雙位數百分比。其表示，在本周晚些時候，市場或許可以得到確切的收益下調數據，或許為股票提供好的機會。

而對於上一個熱門的AI話題，他也認為，AI領域的下一個大事件，相信會是研發出下一代更高級的大模型，或是推出強大的AI Agent，若成事，將再次激發市場對於AI的興奮。

2025年5月13日，上海，大屏播放京東外賣百億補貼廣告。（資料圖片）

汽車價格戰將延續 未必直接降價

此外，野村中國汽車與智能駕駛行業分析師應重熙指出，對於當前汽車行業內捲以及價格戰的現狀，一個非常積極的信號會是出現車企的合並收購，可以解決供過於求的現狀，遺憾的是，暫時就未有見到此種信號。

且電動車的購買稅的減免將結束，車企將面對更多挑戰，因此其預計，今年下半年乃至明年，汽車市場的激烈競爭不會有太大變化，即價格戰將持續開打，只是未必以直接降價的形式。他解釋稱，例如可以推出定制補貼、推出更多功能的低價車型等，這些都不被視為直接降價的手段。

而談及自動駕駛，應重熙指出，目前level 2的車型已經開始量產，而出於法規等監管要求還未齊全，目前還不可被視為level 3車型，但已經開始過渡使用其功能。而robotaxi公司，也即達到level 4的公司，也在加速業務擴張，相信未來幾年中，其在中國的業務擴張仍然安全。