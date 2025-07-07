標普憂內地養老金計劃至2035年陷入不敷支　2045年或耗盡儲備

評級機構標普憂慮於2035年前後，內地養老金計劃有機會出現整體入不敷支，甚至2045年前後耗盡所有養老金儲備。



認為，日益膨脹的養老金負擔將蠶食中國地方政府的財政靈活性，預期中國的養老金制度在未來數十年將面臨資金緊絀的問題，原因包括地方政府財政緊絀、人口迅速老齡化以及經濟放緩。

標普測算的壓力情景顯示，到2035年前後，養老金計劃可能出現整體入不敷支；在2045年前後，養老金儲備可能全部耗盡。當中，東北省份面臨最大的壓力，原因包括該地區退休率上升、勞動力外流且財政狀況緊張；而沿海地區的壓力最小。

中國景點・中國旅遊・中國上海・東方明珠塔・中國經濟・中國自由行：圖為2024年2月10日，農曆龍年第一天，數名女子在上中國上海外灘拍照。（Reuters）

延長退休年齡或助緩解

標普指出，延遲退休年齡和補充養老等政策調整可能會緩解一些支出壓力，但未來兩到三年影響可能有限。鼓勵延遲退休的政策可抑制退休人員數目的增長，並延長參與者的付款期，但這不足以阻止地方政府養老金負擔的增加。

標普全球評級信用分析師黃聞茵表示，這將給地方政府財政帶來極大挑戰。黃聞茵指出﹕「儘管這只是最基本的情景分析，且假設不太可能完全實現，但這表明巨大壓力正在緩慢顯現」，又指出﹕「雖然中央已提供了大量資金，但養老金仍可能出現缺口。」

中國的老齡化速度超過了世界其它地區。據世界衛生組織，到2050年，中國約有40%的人口將達到或超過60歲，比2024年多近一倍。這可能會給經濟和政府預算，特別是養老金體系帶來相當大的壓力。