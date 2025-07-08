穩定幣｜洪灝料市場可達萬億美元　擁巨額外儲　港穩定幣更勝美國

香港市場人士對穩定幣發展相當關注。隨著《穩定幣條例》將於8月1日生效，政府亦指出會在年內發出穩定幣發行人牌照，相信有關議題在今年內成為市場人士談論對象。



對沖基金經理洪灝日前在一場網上對話中，就「穩定幣：只是一股熱潮還是真正的遊戲規則改變者？」這一議題分享了最新觀點。

以往穩定幣市場以美元穩定幣為主。

對美債需求視乎美政府財政穩定性

他表示若騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）等網路大平台獲得穩定幣發行的牌照，這毫不不意外。但當前很多參與者仍然在制定計劃階段，試圖提出更全面的方式來運營這個系統。他認為，在香港發行的大多數穩定幣將基於港元發行，而不是美國國債，而港元是與美元掛鈎的。

他又指出香港金管局擁有非常龐大的外匯儲備，因此可以大致認為，香港的穩定幣可能比美國的更穩定。

對於掛鈎美元的穩定幣發展以及美國國債未來，洪灝表示從理論上說，穩定幣的發行確實會增加對美國國債的需求，因為現在市場上有多個參與者可以基於美國國債發行穩定幣。但他認為在未來，對美國國債的真正需求將取決於美國政府的財政穩定性。

市場現規模2500億美元

目前穩定幣市場規模只有2,500億美元。洪灝預計隨着越來越多的參與者加入，很快會遠超萬億美元。

另外，他指出，在某種意義上，穩定幣對中國來說這是一項有益的技術。就貿易成本而言，因為它提供了非常低的交易成本，以及非常快的交易速度。對於監管機構來說，穩定幣也意味着支付系統的去中心化。讓非政府參與者發行他們自己的穩定幣，這可能對現有的監管框架構成挑戰。然而，他表示，熱潮已經開始，展望未來，穩定幣技術在日常生活中的地位將越來越突出，這將是一種趨勢。