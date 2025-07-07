傳內地爆穩定幣騙局200萬人痛失130億　創辦人潛逃海外｢寸爆｣苦主

網傳內地驚爆一宗涉及穩定幣的詐騙案，一個名為「鑫慷嘉」的理財平台在6月底爆煲，導致多達200萬會員血本無歸，涉款金額高達130億元人民幣，小紅書上有多名苦主表示自己受害。



該平台要求會員使用加密穩定幣USDT進行交易，網傳平台創辦人黃鑫在潛逃海外後，竟發文嘲諷受害者：「我只是拿走了不屬於符合你們智商的財富，希望你們能感謝我。」而早在6月初，湖南省委金融委員會辦公室曾表示「鑫慷嘉」涉嫌非法集資。



「鑫慷嘉」平台創辦人黃鑫（右）。（網絡圖片）

「鑫慷嘉」平台創辦人黃鑫。（網絡圖片）

「鑫慷嘉」的理財平台在6月底爆煲。（網絡圖片）

「鑫慷嘉」的理財平台在6月底爆煲。（網絡圖片）

小紅書上多名苦主表示自己受害（點圖放大）：

綜合網上消息指，「鑫慷嘉」平台於2021年在貴州創辦，自稱「中東金融巨頭」，打著「聯通迪拜資本，打造全球財富平台」的旗號，標榜為「杜拜黃金和商品交易所（DGCX）中國分站」。

該平台宣稱利用大數據技術，在中東進行黃金、石油、外滙的期貨交易，承諾投資者可獲得高達日息2%的回報。例如會員投資10萬美元，每日可賺2000美元，每月就可賺6萬美元。

「鑫慷嘉」平台宣稱利用大數據技術，在中東進行黃金、石油、外滙的期貨交易。（網絡圖片）

藉傳銷制度短期內迅速擴張

此外，平台還設立層級制度，手法類似傳銷公司。一個會員推薦9人入會便可升級，不但可獲180美元獎金，還可得到每月90美元保底薪。高級別如「連長」和「團長」的獎金可達7,500美元和1.2萬美元。平台因此在短期內迅速擴張，發展會員超過200萬人。

要求會員以USDT交易 輕易將巨款調到海外

此案特別之處在於平台要求會員使用加密穩定幣USDT進行交易，借助穩定幣的自由流通、去中心化特色，把巨款調到海外，令執法當局難以追查。

創辦人潛逃海外：每個人的智商與他們的財富相匹配

直至6月底，「鑫慷嘉」平台終於爆煲，會員們突然發現無法「出金」。網傳該平台把18億枚USDT（約值近130億元人民幣）分為12批次，轉移到3個新地址。

網傳「鑫慷嘉」創辦人黃鑫在潛逃海外後還在會員微信群組留下一段話：

「同志們好！我是黃先生。我已經在國外了。每個人的智商與他們的財富是相匹配的。因為你們的財富與智商不相匹配，我要讓你們匹配一下，我只是拿走了你們不屬於符合你們智商的財富，希望你們能感謝我。感恩我。銘記這次的我賜給你們的教訓。」

網傳「鑫慷嘉」創辦人黃鑫在潛逃海外後還在會員微信群組留下一段話。（網絡圖片）

多地曾發文警示平台涉嫌非法集資

內地多地部門曾發文警示「鑫慷嘉」平台涉嫌非法集資。例如在6月初，湖南省委金融委員會辦公室曾表示「鑫慷嘉」平台公開宣傳虛假境外期貨投資項目並承諾高額返利，通過虛擬幣交易與多層級「拉人頭」分利模式展業，存在較大的非法集資風險，提醒廣大群眾謹防上當受騙。

深圳市防範和打擊非法金融活動專責小組辦公室7日（周一）也發布《關於警惕以穩定幣等名義實施非法集資的風險提示》指，一些不法機構以「金融創新」、「數字資產」等為噱頭，利用社會公眾對穩定幣等了解不足的特點，通過發行所謂「虛擬貨幣」、「虛擬資產」、「數字資產」等方式吸收資金，誘導社會公眾參與交易炒作，擾亂經濟金融秩序，滋生非法集資、賭博、詐騙、傳銷、洗錢等違法犯罪活動，嚴重危害社會公眾財產安全。