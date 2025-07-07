港能否發行人民幣穩定幣？　許正宇稱若涉司法權區貨幣須討論

《穩定幣條例》將於今年8月生效，財經事務及庫務局局長許正宇接受本地傳媒訪問時指出，日後批出的穩定幣牌照數目為個位數，希望條例生效後能夠收到申請，目標是今年內發出牌照。他又指出若發行的穩定幣涉及人民幣等其他司法權區貨幣，則要與相關機構討論。



許正宇指出希望穩定幣著重於處理實體經濟中的難點及痛點，如跨境支付，特別是牽涉到本幣風險較高，或者當地金融體系不是那麼完備，進行跨境支付時有一定挑戰。若有似法定貨幣作為基礎的穩定幣，作為一個有效的支付工具，可便利跨境交易及減省當中交易成本。

財經事務及庫務局局長許正宇。

目前市場上有部份計劃發行穩定幣的申請者，希望可以發行與人民幣掛鈎的穩定幣。許正宇指出若發行穩定幣時牽涉到司法權區的貨幣，必須跟相關機構討論；又指出要衡量對當地匯率的影響，以及及各方面風險作整體考量。