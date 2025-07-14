日本城母企盈警　料年度純利跌逾五成　否認「日本城JHC」結業

【日本城／裝修／減價／清貨】創立34年的家庭用品連鎖店日本城，近日多區有分店貼上「裝修清貨」、「租約期滿」減價情況，有網民關注是否全線結業先兆。日本城母企國際家居零售（1373） 發盈警。國際家居零售公布，預期截至4月30日止年度公司權益持有人應佔利潤相對上年度的1億元，將減少約51%至57%。



另外，國際家居零售發澄清公告澄清，指出關於旗下「日本城JHC 」品牌店舖疑似面臨全面結業的市場傳言及猜測內容，與事實完全不符。



日本城母企盈警，料年度純利跌逾五成。（吳美松攝）

稱財務流動性非常健康

集團表示，財務流動性非常健康，資金運作正常。儘管今日（14日）刊發之盈利警告公告反映市場環境挑戰，集團仍然維持盈利狀態，過往亦一直保持穩定盈利紀錄。截至公告日，集團財務狀況穩健，並處於淨現金狀況，資金儲備充裕，營運資金流動性非常健康。

面對市場環境的快速變化，公司已啟動全面業務改革，以提升營運效率及競爭力， 重新檢視分店網絡，優化門店布局，與業主積極商討減租方案，以降低營運成本，達至最佳效益。

國際家居零售表示，利潤減少受多重因素疊加影響。本地零售行業持續面臨充滿挑戰和變化的市場環境，消費意慾疲弱、購買行為不斷轉變，加上國內電商的正面衝擊。在上述因素綜合作用下，集團營業收入錄得約5.6%的下滑。面對市場環境變化，集團已迅速採取一系列戰略性應對措施，以「輕消費、快零售」為核心戰略，隨著消費者偏好轉向「輕消費」的購物模式。