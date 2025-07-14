日本城多區分店裝修清貨惹全線結業疑團　主席澄清：絕對不是結業

【日本城／裝修／減價／清貨】創立於1991年的家庭用品連鎖店日本城，近日多區有分店貼上「裝修清貨」、「租約期滿」減價情況，有網民憂慮是否全線結業先兆」。經營日本城的國際家居零售主席魏麗霞今日（14日）回覆《香港01》查詢時表示，日本城絕對不是結業，傍晚將有新聞稿澄清。



大埔墟日本城分店貼出「裝修清貨，全場5折」。（香港01讀者林女士攝）

日本城多區分店裝修清貨惹全線結業疑團

日本城大埔大榮里分店近日貼出「裝修清貨，全場5折」，部分貨品降至半價出售，小至瓷器廚房用品、大至家品都有大幅折扣優惠，認真「又平又抵」，吸引不少街坊捧場。

大埔新達廣場日本城分店貼出「租約期滿，全場5折」。（香港01讀者林女士攝）

店內有廣播「只限本店、把握機會，記得留意埋我哋幾時會以全新面貌同大家見面啊」。不少市民在網上發文，指連日見到多區多間分店都「裝修清貨」。有分店則貼上「租約期滿」。其中，同屬大埔的新達廣場分店，更貼上「租約期滿，全場5折」。

經營日本城的國際家居零售主席魏麗霞今日（14日）回覆《香港01》查詢時表示，日本城絕對不是結業，傍晚將有新聞稿澄清。（資料圖片）

日本城母企主席魏麗霞：傍晚發新聞稿澄清

日本城屹立至今30年，在現時零售市道景況下沒成為「回憶」。創辦日本城的魏麗霞今日（14日）回覆《香港01》查詢時表示，日本城絕對不是結業，傍晚將有新聞稿澄清。

日本城（香港）有限公司共同創辦人曾表示，30年以來經歷三個不同階段，由一開始的「開心shopping盡在日本城」超值均一價吸客；到「悉心照顧每個家」的家庭必需品；近年更推「隨時點，隨時買，隨時日本城」的線上線下平台，形容是「為了迎合市場需求，一直勇於求變」。

日本城於大埔新達廣場分店貼出約期滿通知。（FB圖片）

大埔大榮里其中一間日本城在7月13日貼出「裝修清貨，全場5折」。（許湖洪攝）

日本城北角起家 以「均一價」吸客

日本城1991年成立，創辦人劉栢輝和拍擋魏麗霞在北角開設第一間日本城店舖，初期以「均一價特賣場」招徠，所有貨品以10元超值均一價出售吸客，直攻本港當時的家品市場、並取得一席位。

九七金融風暴後，香港樓價和租金大跌，日本城乘勢擴大規模、暴速增長，在全港增設多間分店，更在當時落電視廣告以「超值·優質／生活百貨」標語打響品牌。至2000年，日本城分店已超過100間，同時收購競爭對手日之城。

日本城石籬分店未見有任何變化。（吳美松攝）

千禧年代轉售「家居用品」 高峰時全球逾300間分店

至2001年，日本城改變業務模式，由「10元均一特賣場」轉型為「家居用品專門店」。逐漸售賣包括電器產品、食品、個人護理等。除了香港，日本城在新加坡、澳門、柬埔寨、馬來西亞東部及澳洲多地經營，高峰時期﹐日本城在全球擁逾376間店，截至去年10月，香港直營分店佔9成、有314間。

日本城母企賺逾3000萬元

雖然近年港人北上外遊，香港零售業市場正處於轉型階段，據國際家居零售公司24/25年度中期財務報告，集團利潤為仍賺近3,200萬港元，較去年同期減少35.1%。