日本城創辦人劉栢輝5200萬沽肇輝臺豪宅　樓價蝕4成、蒸發3378萬

豪宅再錄大幅蝕讓個案。代理消息透露，日本城創辦人劉栢輝最新以5,200萬元沽出東半山肇輝臺6號一個單位，帳面勁蝕4成離場。



上述成交單位位於肇輝臺6號中層B室，實用面積2,697平方呎，四房間隔，原連一個車位以6,880萬元放售，最後累減至約5,200萬元售出，成交呎價約19,281元。

據了解，該單位原業主為家品店日本城創辦人劉栢輝，他在2014年斥8,498.5萬元一手購入該單位，同年再以80萬元購入屋苑一個車位，即總買入價8,578.5萬元。以最新成交價計，帳面勁蝕3,378.5萬元或約39.4%。

事實上，劉栢輝今年初接受《香港01》專訪時透露跑馬地6號肇輝臺仍在放售未售出，「我以前賣樓都有賺，但呢套例外，買入價逾8,000萬元好貴，已經搬走四年半，不斷減價，到而家售價6,000萬元都賣唔出」。

日本城創辦人劉栢輝。（香港01相片）