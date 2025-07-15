聯儲局總部翻新工程超支惹風波　鮑威爾據報要求局內進行審查

美國聯儲局主席鮑威爾因總部翻新工程超支，遭到政府官員狙擊，白宮經濟顧問哈塞特更揚言，若有正當理由總統特朗普可以將鮑威爾解僱。據美國傳媒報道，為應付今次事件，鮑威爾已要求聯儲局監察長對相關工程進行審查。



據《AXIOS》引述一位知情人士稱，鮑威爾已要求聯儲局監察長審查總部翻新項目，該項目已成為特朗普政府攻擊的焦點。監察長辦公室此前曾審查過這一長期規劃的項目，但此次審查旨在在監管力度加大之際進行重新評估。

2022年1月26日，美國華盛頓，圖為聯儲局大樓。（Reuters）

工程超支7億美元

聯儲局總部翻新工程涉資25億美元，較原來預算多出7億美元。早前鮑威爾在參議院出席聽證會，亦被問及相關工程問題。其後美國聯邦房屋及金融局局長Bill Pulte指出，鮑威爾的說法或有誤導之嫌，促請國會調查；及後更在社交媒體上轉發有關鮑威爾考慮呈辭的報道，又表示若屬實為好的決定。

聯儲局為回應外界關注，罕有地於官網發文為裝修工程作辯護，否認建設VIP餐廳、VIP電梯、新水景等豪華設施。同時指出翻新工程的資金是自行支付，不涉及公帑。

2017年11月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮看着鮑威爾上台發表講話。（Reuters）

白宮官員指若有正當理由特朗普可宣布解僱

不過白官官員仍針對事件發聲，哈塞特接受《美國廣播公司》訪問時，被問到聯儲局華盛頓總部裝修成本超支是否可以作為解僱鮑威爾的藉口時，哈塞特稱事件仍在調查中，稱若果有理由，美國總統特朗普有權解僱鮑威爾。

對於特朗普會否推進解僱鮑威爾一事，哈塞特稱，很大程度上取決於聯儲局回覆白宮預算主管沃特的提問。

沃特指控鮑威爾管理失職或向國會作偽證，直指其隱瞞VIP餐廳等奢華配置。